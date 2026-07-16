AMDC y SAG entregan kits tecnológicos a productores de maíz y frijol

Tegucigalpa, Honduras. La gestión de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ha priorizado la atención directa a los productores locales a través de visitas de campo y censos de focalización. Este esfuerzo busca transformar las condiciones de vida del sector campesino, inyectando capital e insumos justo a tiempo para el ciclo de siembra. Bajo el mandato del edil capitalino Juan Diego Zelaya y a través de una alianza estratégica con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional para respaldar al sector agroindustrial. El objetivo principal de este esfuerzo conjunto es fortalecer la seguridad alimentaria y generar mayores oportunidades para las familias dedicadas a la agricultura en las zonas rurales del municipio. "Estamos entregando beneficios directos a los productores en el campo. Es vital proteger e incentivar el sector agrícola porque la seguridad alimentaria de la capital depende directamente de lo que se siembra y se cosecha en nuestras aldeas". Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central.

También añadió: "Las aldeas son la prioridad de este gobierno municipal. Necesitamos promover el desarrollo agrícola y la titulación de tierras para generar oportunidades locales atractivas; si logramos que las familias estén bien en sus comunidades de origen, evitaremos la migración masiva hacia el área urbana".

Inversión estratégica en las 23 aldeas beneficiadas

La iniciativa fue posible gracias a una inversión superior a los 1.1 millones de lempiras. Las aldeas se priorizaron por ser parte del "cinturón verde" del municipio del Distrito Central, la zona clave que genera los alimentos que se consumen en la región (hortalizas, granos básicos, café, pequeña ganadería y cultivos de altura). "La firma de esta alianza fortalece a los productores del Distrito Central, responsables de abastecer el 70% de la comida de nuestras ciudades". Elvin Ordóñez, Gerente de Desarrollo Rural de la ADMDSE. La selección de los productores beneficiados se realizó a través de una focalización de los trabajos de campo de la Gerencia de Aldeas de la AMDC. Tras identificar a los productores, los listados fueron filtrados por la SAG y subidos a la plataforma del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). De acuerdo a este proceso, resultaron beneficiados 78 productores de maíz y 162 dedicados a la cosecha de frijol, ambos rubros considerados de los más importantes para la economía hondureña y fundamentales para la alimentación de la población. Además, técnicos de campo de la SAG y la alcaldía darán un seguimiento continuo desde la entrega del producto, pasando por la siembra, hasta la eventual cosecha.

"Estamos pasando por un año muy complicado con el tema del fenómeno de El Niño, por lo que se han priorizado las zonas altas. Allí es donde tenemos más abundancia de agua y donde hay un poco más de sistemas de riego para poder garantizar la cosecha este año". Afirmó Ordóñez.

Sistema tecnológico de transparencia y rendición de cuentas

Cada empaque y producto agroquímico cuenta con códigos QR que permiten dar seguimiento al recorrido de los insumos desde las bodegas hasta las parcelas de los productores beneficiados. Esta tecnología, implementada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el OIRSA en los sacos de fertilizante, semillas y botes de insumos, garantiza a la SAG y a la AMDC que los kits tecnológicos sean utilizados estrictamente para su fin previsto: ser sembrados en el campo.

Comunidades beneficiadas y proyectos a futuro

Entre las 23 aldeas beneficiadas se encuentran Montaña de Azacualpa, Suntule, Monte Redondo, Río Hondo, San Juan del Río Grande, Guangololo, Limones, Los Planes, Jutiapa, El Piliguín, El Carrizal, Santa Elena, Las Flores, Cantoral, El Aguacate, La Cañada, Las Pilas y Las Trojes, entre otras.