AMDC impulsa la lectura con homenaje a El Principito y cinco proyectos educativos

Tegucigalpa, Honduras-. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), por medio del Instituto de Desarrollo Municipal (Idem), dio inicio al homenaje a El Principito, una iniciativa que marca el comienzo de un plan conformado por cinco proyectos educativos, culturales y artísticos que beneficiarán a más de 800 estudiantes de distintos centros educativos de la capital. Durante la próxima semana, niñas y niños participarán en proyecciones de cine, actividades de lectura, dinámicas artísticas y espacios de aprendizaje desarrollados en el Centro Histórico de Tegucigalpa, como parte de una estrategia orientada a fortalecer el acceso a la educación y promover el desarrollo integral de la niñez.

Educación, arte y cultura para transformar vidas

El programa se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Educación, autoridades educativas y distintos aliados estratégicos, quienes trabajan junto al Idem para acercar la literatura, el arte y la cultura a la población estudiantil mediante experiencias que despierten la creatividad, el pensamiento crítico y el amor por la lectura. La primera dama municipal, Paola Rubí, destacó que la lectura representa una herramienta fundamental para el crecimiento personal y académico de la niñez. "Como Alcaldía estamos convencidos de que fomentar la lectura es invertir en el futuro de nuestros niños. Hoy vivimos en una época en la que la tecnología ocupa gran parte de nuestro tiempo, por eso queremos volver a despertar el interés por los libros y hacerlo junto al Ministerio de Educación, la Biblioteca Municipal y todos nuestros aliados. Iniciar este recorrido con El Principito tiene un enorme significado, porque es una obra sencilla de leer, pero profundamente enriquecedora, capaz de sembrar valores, fortalecer la imaginación y dejar enseñanzas que acompañan a las personas durante toda su vida."

Asimismo, compartió su experiencia personal con la reconocida obra literaria: "Leí El Principito cuando era niña y, como ocurre con muchos lectores, en ese momento solo vi una historia más. Sin embargo, al volver a leerlo siendo adulta descubrí la profundidad de sus mensajes, la importancia de la amistad, la empatía y la capacidad de ver más allá de lo evidente. Ese es precisamente el tipo de experiencias que queremos acercar a nuestros estudiantes, porque la lectura no solo educa, también transforma la manera de pensar, de sentir y de construir mejores ciudadanos."



Cinco proyectos para fortalecer el desarrollo de la niñez

El homenaje representa el punto de partida de cinco proyectos impulsados por el Idem que integran educación, cultura y arte como herramientas para fortalecer la formación de la niñez capitalina. Estas acciones también forman parte del programa promovido por la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), mediante el cual distintas alcaldías compiten por obtener el reconocimiento como municipio campeón por la educación, impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo educativo de sus comunidades. El jefe de la Biblioteca Cultural del Idem, Harlyn Andino, motivó a los estudiantes a mantener vivos sus sueños y expresó que: "No dejen de soñar, no dejen de creer y no permitan que nadie les diga que no se puede. Ustedes pueden alcanzar todo lo que se propongan; con fe en Dios, esfuerzo y perseverancia, los sueños pueden hacerse realidad, aun cuando las circunstancias parezcan difíciles".

La AMDC reafirma su compromiso