Con el programa “Soy Mujer”, la AMDC abre nuevas oportunidades de formación para mujeres capitalinas

Tegucigalpa, Honduras-. Cada vez son más las iniciativas que apuestan por el talento, la capacidad y el liderazgo de las mujeres como motores del desarrollo comunitario. Con esa visión, y mediante el mandato del alcalde Juan Diego Zelaya de impulsar programas que generen más oportunidades para la población, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a través de la Oficina Municipal de la Mujer, lanzó el programa de capacitación "Soy Mujer", una iniciativa que fortalecerá las habilidades personales, el liderazgo y el emprendimiento de mujeres del Distrito Central en alianza con World Vision Honduras y BAC. La primera edición beneficiará a 35 participantes, quienes recibirán capacitación especializada en liderazgo, desarrollo personal, fortalecimiento de habilidades y emprendimiento. Además, el proyecto contempla un efecto multiplicador, ya que cada una de las graduadas compartirá conocimientos con otras diez mujeres de sus comunidades, beneficiando a un promedio de 300 mujeres participantes.

"Hoy damos un paso trascendental para seguir construyendo un Distrito Central donde las mujeres tengan más herramientas para crecer, liderar y transformar sus comunidades. Gracias al respaldo de World Vision Honduras, BAC y al firme compromiso del alcalde Juan Diego Zelaya con el desarrollo humano, iniciamos este hermoso programa con 35 mujeres que se convertirán en agentes de cambio. Nuestro propósito es que cada una replique estos conocimientos con diez mujeres más, creando una cadena de oportunidades, liderazgo y esperanza que llegará a cientos de familias capitalinas.", expresó Paola Rubí, Primera Dama Municipal.

Formación para transformar comunidades

El programa "Soy Mujer" se desarrollará mediante cuatro módulos de capacitación distribuidos entre junio y agosto, abordando temas relacionados con liderazgo, crecimiento personal, desarrollo de habilidades y emprendimiento. De esta manera, contempla un calendario de formación que inició el 29 y 30 de junio de 2026, fechas en las que se desarrolló el lanzamiento y el primer módulo a cargo de World Vision Honduras, así como su continuación. A partir de ahí, el proceso continúa con actividades programadas: el 13 de julio se impartirá el segundo módulo, con continuidad el 14 de julio junto a BAC; posteriormente, el 27 y 28 de julio se desarrollará el tercer módulo; y finalmente el 10 y 11 de agosto se llevará a cabo el cuarto módulo, siempre en coordinación con World Vision Honduras y BAC.

Alianza que fortalece el desarrollo femenino