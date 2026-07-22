Horóscopo de hoy: alianzas clave, cambios económicos y giros en el amor

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tus intereses profesionales están estancados por el momento y necesitarán de algún aliciente externo, porque tú ya has hecho lo suficiente. Podrías encontrar nuevos aliados que te echen una mano y llevar el agua a tu molino.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Evita trabajar en solitario, porque posiblemente tus ideas no den para mucho en esta jornada. Sin embargo, todo lo que hagas en equipo tiene posibilidades de éxito. De paso, congeniarás más con las personas que te interesan.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Un asunto económico que parecía no arreglarse nunca, por fin encuentra su resolución hoy. Verás que el tiempo empleado ha valido la pena, y te sentirás reconfortado y satisfecho por los resultados. La persona amada aportará creatividad a tu vida.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Van a surgir buenas oportunidades para ti o para los tuyos, de ganar dinero extra de forma casual. Aun mantienes la esperanza de solucionar tus problemas sentimentales, y ser un buen momento para el diálogo y la conexión.
LEO (23 julio - 22 agosto). Vivirás una jornada de tranquilidad, sobre todo en lo profesional; en lo sentimental sentirás agobios y desasosiego, sobre todo por los celos hacia tu pareja y su entorno. Si has decido formalizar esa relación, tendrás que ser más confiado
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tu vida amorosa pasa por unos momentos estupendos que no debes estropear por nada ni por nadie. Si el trabajo te distrae demasiado de lo que ahora valoras, intenta que las cosas sigan igual. La persona amada sabrá compensarte como mereces.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Puede que estés poniendo demasiado en una relación y tu pareja demasiado poco, será difícil coordinar tu nivel afectivo con el suyo, pero con la ayuda de terceras personas lograrán superar las distorsiones.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tus relaciones personales entran en una fase bastante pasional, que puede ser entendida por tu pareja, pero no así por amigos y familiares, si no conocen en profundidad tu carácter. Se impone por tanto un poco de control en tus actos y opiniones.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Se presentan muchas alternativas en tu vida profesional y tendrás dificultades para acertar en la decisión correcta. Además de las cuestiones prácticas, debes pensar también en tus dotes profesionales. Buenos augurios amorosos.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). En tu mano está permitir que otras personas tengan influencia sobre tus acciones y decisiones. Sé un poco egoísta -sin pasarte-, y sigue adelante con tus planes. Haz buen uso de tus talentos, que son muchos.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Es bueno que sigas confiando en tu intuición, pero no siempre te responderá y deberás aprender a gestionar también los fracasos. Puede que haya llegado el momento de confiar algunos temas a verdaderos especialistas.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Sentirás incomodidad y enfado con todo el mundo que te rodee hoy, aunque no haya causa aparente. Deberías echar la vista atrás y pensar en algo que has hecho en los últimos días y que no te ha dejado la conciencia tranquila.