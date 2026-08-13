Empresa aclara información sobre actividades forestales en El Horno, San Buenaventura

La empresa sostuvo que las labores forestales del proyecto Pinares del Sur se realizan bajo las autorizaciones y procedimientos establecidos por las autoridades competentes y cuestionó la referencia a una supuesta tala de 1,000 árboles, así como el uso de términos como “deforestación” y “tala indiscriminada”.

Tegucigalpa, Honduras .-A través de una nota aclaratoria, la empresa denominada Inmbara expuso su posición sobre la información publicada por este rotativo acerca de las actividades desarrolladas en la aldea El Horno, San Buenaventura, Francisco Morazán.

Ante la publicación realizada por Diario EL HERALDO del día 11 de agosto de 2026, relacionada con las actividades que se desarrollan en la aldea El Horno, municipio de San Buenaventura, Francisco Morazán, Inmbara considera necesario aclarar información que ha sido presentada de manera que puede generar una percepción equivocada sobre las actividades desarrolladas en el proyecto Pinares del Sur.

En primer lugar, es importante aclarar que Inmbara no realiza actividades forestales de manera ilegal ni al margen de las instituciones competentes.

Las actividades ejecutadas se realizan en el marco de las autorizaciones y procedimientos correspondientes, incluyendo la documentación emitida por las autoridades ambientales y forestales competentes.

Asimismo, la publicación hace referencia a una supuesta “tala de unos 1,000 árboles” y utiliza términos como “deforestación” y “tala indiscriminada”, expresiones que no reflejan adecuadamente la naturaleza de las actividades autorizadas ni el contexto técnico y legal bajo el cual se están desarrollando.

En este sentido, Inmbara aclara que la cantidad señalada en la publicación no corresponde con la cantidad establecida en la autorización oficial emitida por el Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF).

Es importante señalar que la intervención forestal realizada forma parte de un Plan de Salvamento Forestal debidamente tramitado, revisado y aprobado por el ICF, luego de las correspondientes verificaciones técnicas y de campo realizadas para la aprobación del Plan de Salvamento.

El Dictamen Técnico DMDF-383-2026 del ICF deja constancia de la revisión de la documentación presentada, de las verificaciones efectuadas y de la recomendación técnica para la aprobación del Plan de Salvamento. Posteriormente, mediante la Resolución DE-PS-007-2026, el ICF aprobó formalmente dicho plan, estableciendo las condiciones y obligaciones correspondientes para su ejecución.

Asimismo, el proyecto cuenta con Licencia Operativa No. SLAS-00090-2026, emitida por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) el 22 de mayo de 2026, correspondiente al proyecto Residencial Pinares del Sur, Villa Las Rosas, ubicado en el municipio de San Buenaventura, departamento de Francisco Morazán.

Por lo anterior, es importante aclarar que las actividades forestales desarrolladas dentro del proyecto no corresponden a una tala indiscriminada ni realizada al margen de la legislación, sino a actividades contempladas dentro de un procedimiento autorizado y sujeto a las condiciones, medidas y obligaciones establecidas por las autoridades competentes.

De igual manera, las autorizaciones correspondientes contemplan medidas de reposición forestal y obligaciones que deben ser cumplidas por el propietario, conforme a las disposiciones establecidas por las instituciones responsables.

Es importante señalar que la propia publicación recoge declaraciones de autoridades municipales en las que se reconoce que la autorización para el corte no fue otorgada por la Alcaldía Municipal, sino que corresponde a las instituciones ambientales y forestales competentes.

Inmbara respeta plenamente el derecho de los habitantes de la comunidad a expresar sus inquietudes y reconoce la importancia de mantener un diálogo abierto con los habitantes de la zona.

Precisamente por ello, la empresa ha participado en procesos de socialización y ha mantenido comunicación con las autoridades y representantes comunitarios, procurando que la ejecución del proyecto se realice de manera responsable y transparente.

También consideramos importante señalar que una noticia basada en denuncias o percepciones de terceros no debe presentar como hechos comprobados situaciones que no han sido acreditadas mediante las correspondientes verificaciones de las autoridades competentes.

Inmbara reitera su compromiso con el cumplimiento de la normativa aplicable, la protección de los recursos naturales y el desarrollo responsable del proyecto Pinares del Sur, así como con la generación de beneficios para la comunidad de El Horno y las zonas aledañas.

Finalmente, solicitamos respetuosamente a EL HERALDO que, en atención al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, equilibrada y contextualizada, considere esta aclaración y la documentación oficial que la respalda, y realice las correcciones correspondientes respecto de cualquier información que no se ajuste a los documentos oficiales.