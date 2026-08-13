"Choco" Lozano será nuevo fichaje de equipo grande de Liga Nacional: Detalles del traspaso

San Pedro Sula, Honduras.- El delantero hondureño Antony "Choco" Lozano está a un paso de convertirse en el nuevo refuerzo estelar del CD Marathón. La directiva del conjunto verdolaga ha mantenido intensas conversaciones con el atacante en los últimos días con el objetivo de vincularlo a la plantilla y potenciar de forma determinante el frente de ataque para los torneos en disputa. Según información recabada por EL HERALDO, el artillero ya le ha dado el visto bueno a la dirigencia encabezada por el presidente Daniel Otero. Tras este acuerdo de palabra, la oficialización del fichaje es cuestión de tiempo, marcando así el retorno de Lozano al balompié hondureño tras haber concluido su etapa en el Santos Laguna del fútbol mexicano.

El paso del atacante por la Liga MX se vio interrumpido por una severa lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas y de las eliminatorias con la Selección Nacional desde noviembre del año pasado. Si bien Lozano consideró continuar su carrera en el extranjero, el proceso de rehabilitación alteró sus planes iniciales, encontrando en Marathón el escenario ideal para relanzar su carrera a los 33 años. Este movimiento representa un reencuentro con raíces del pasado, ya que Lozano formó parte de las categorías inferiores del Marathón antes de dar el salto al Platense Junior. Su destacado olfato goleador en ligas menores lo llevó a integrar la Selección Sub-17 que disputó el Mundial de Nigeria 2009. Tras dicho certamen internacional, fue firmado por el Olimpia, club donde se consolidó rápidamente como goleador antes de ser vendido al Valencia de España en 2012.