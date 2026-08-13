Elías Burbara respalda a Jeaustin Campos en Real España y lanza contundente mensaje

Las miradas están puestas en el rendimiento del equipo durante las vueltas regulares, pero sobre todo en la capacidad de responder en las instancias decisivas para finalmente levantar el ansiado trofeo.

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España afronta una nueva etapa llena de expectativas y presentó su nueva indumentaria. Allí, el presidente del club, Elías Burbara , confirmó que el director técnico costarricense Jeaustin Campos no se mueve. Con la consigna de cortar la racha sin títulos locales y devolver la gloria a las vitrinas del club aurinegro, la institución sampedrana ha depositado su confianza en la experiencia en el costarricense.

A pesar de los rumores de mercado y el interés de otros clubes de la región por los servicios del entrenador, la planificación en la sede aurinegra se mantiene firme. Enfocados en el torneo local donde han iniciado con dos triunfos.

Elías, es un día importante, con uniforme e indumentaria nueva en la máquina.

Buenos días a todos. Primero quisiera presentar al amigo Mohamed Hakim, representante de KELME para todo Centroamérica. Nos acompaña en este lanzamiento de esta nueva indumentaria y pues la verdad que satisfechos con el trabajo que ha hecho la marca. Realmente quedó muy bonita la camisa de local, la camisa de visitante, escogimos la gris nuevamente, la que usamos en las copas de campeones de la CONCACAF porque a la afición le gustó bastante y a petición de la noble afición que tenemos pues volvemos a reincorporar el uniforme gris. Y de ahí pues nada, con toda la expectativa de esta nueva temporada y con toda la confianza en el equipo que vamos a obtener por fin estos resultados que hemos querido obtener desde hace rato.

Respecto al diseño Elías, ¿en qué se inspiraron para poder realizar este diseño de negro en un lado y amarillo en el otro?

Pues la verdad que fue una colaboración de algunos directivos. Ellos estuvieron haciendo ahí varias pruebas, varias alternativas y realmente cuando presentaron las opciones esa fue la más llamativa. Y en consenso pues escogió ese diseño y KELME obviamente al final dio pues su ajuste final y sus pinceladas profesionales que son los expertos obviamente y agarraron la idea de la directiva y ellos ya perfeccionaron el diseño y por eso quedó tan bonita.

¿Qué opinión tiene de cara a esta nueva temporada, a los triunfos y pues las expectativas siempre están ahí que quieren levantar la copa?

Obviamente es el objetivo primordial del club y ojalá esta temporada se nos pueda dar. El torneo pasado se nos escapó realmente haciendo análisis de los por qué no llegamos a la conclusión de que no teníamos ninguna excusa o algo tangible que pudiéramos decir por qué Real España no quedó campeón, se nos escapó. Así que la consigna era no tocar nada, darle la confianza al cuerpo técnico y jugadores y entre menos movimientos teníamos más cerca íbamos a estar del objetivo.