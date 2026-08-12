Rudman rompe el silencio sobre fichajes en Marathón y bajas ante Antigua en Copa Centroamericana

San Pedro Sula, Honduras.- Marathón se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde este miércoles se medirá ante Antigua GFC en condición de visitante por la fecha 3 del grupo B. El técnico argentino Silvio Rudman reconoce la dificultad del compromiso, pero asegura que su equipo llega con la convicción de realizar un partido inteligente y buscar un resultado positivo.

El conjunto hondureño llega al encuentro después de sumar un punto como visitante ante Herediano, mientras que Antigua acumula dos derrotas en el torneo. Sin embargo, Rudman advierte que el mal inicio del conjunto guatemalteco no debe generar exceso de confianza y considera que Marathón deberá mantener el orden, la dinámica y la intención de atacar durante los 90 minutos. Para el entrenador verdolaga, el partido puede tener una importancia considerable en las aspiraciones del equipo dentro de un grupo considerado como uno de los más complicados de la competición. Marathón todavía tendrá dos encuentros como local ante Alianza y Real Estelí, pero Rudman prefiere concentrarse únicamente en el compromiso inmediato y en mantener el buen funcionamiento que, según explica, ha mostrado su equipo desde el inicio de la temporada.

Declaraciones de Silvio Rudman

—¿Cuáles son las expectativas para este partido contra Antigua? La expectativa es la mejor, sabiendo que vamos a enfrentar a un buen rival. Ha perdido los dos partidos, pero creo que siempre trató de hacer un buen fútbol. Nosotros tenemos que ir a hacer un buen partido, ser inteligentes, ser un equipo ordenado y siempre pensar en el arco rival. Vamos con el objetivo claro de sacar un resultado positivo para nosotros, pero siempre tratando de hacer un buen funcionamiento, como lo venimos haciendo partido tras partido, y sabiendo del partido que nos estamos jugando. —¿Existe presión para aprovechar que Antigua ha comenzado mal el torneo? Nosotros tenemos que fijarnos en lo que hacemos nosotros. Sacamos un punto de visitante con Herediano y ahora vamos a una cancha difícil, ante un buen rival como Antigua. Tenemos que saber que debemos hacer un juego inteligente, ser un equipo dinámico y siempre proponer para poder sacar un resultado positivo. —¿Este partido es importante para el cierre de la fase de grupos? Sí, por eso digo que es un partido muy importante para nosotros. Jugamos de visitante contra un buen rival, sabiendo que después tenemos dos partidos acá de local, contra Alianza y Estelí. Pero, como siempre les digo a mis muchachos, hay que pensar en el día a día y en el partido de mañana. Vamos con el objetivo claro de hacer un buen partido, tener un buen funcionamiento y sacar un resultado positivo. —¿Es el grupo de la muerte y Marathón se ha preparado bien? Sí, obvio. Tuvimos una preparación buena de casi seis semanas. Se arrancó el torneo local y ahora esta competición centroamericana, que para nosotros es un reto muy importante. Hay que afrontarla como tal. Estamos preparados para competir en las dos competencias. —¿Elis no viaja para este partido? No. Elis anda con un problemita en la rodilla. Los médicos le hicieron una resonancia y tiene para dos semanas de rehabilitación. —¿Hay alguna otra baja? Nadie más.