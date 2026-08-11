Fichajes: Hondureños al Manchester City y Atlético de Madrid; ¿Menjívar al Saprissa?

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Catrachos al Manchester City y Atlético de Madrid; ¿Edrick Menjívar al Saprissa?
Josué Leonel Andrade, joven defensor que ha sido parte de la Sub-15 de España y ficha del Girona, fue citado para hacer pretemporada con el Manchester City. Andrade nació en España y su padre es hondureño, por lo que es elegible para vestir la camiseta de la "H".
En las últimas horas surgió el rumor de que Saprissa de Costa Rica buscará fichar a Edrick Menjívar, quien termina contrato con los merengues en diciembre. Desde Costa Rica, el presidente y director deportivo de Saprissa afirmaron que no están interesados.
Desde España afirman que Kervin Arriaga finalmente no se moverá del Levante y comunicaron que no escucharán ninguna oferta menor a los 5 millones de euros.
Luego de salir del FC Barcelona, donde llegó hasta el Cadete A, José Alfredo Rodríguez se ha unido al Girona y se encuentra en una gira por Japón con el equipo Sub17. Rodríguez jugó el Premundial Sub-20 con Honduras y también fue parte de selecciones Sub-17 y Sub-15 de España; ahora ya representa a la "H".
Isaac Ruiz es nuevo jugador del Atlético de Madrid. El delantero de madre hondureña se convierte en nuevo futbolista del Atlético de Madrid, tras dejar al Girona. Este muchacho ya fue parte de la selección sub-14 de Cataluña.
Desde Costa Rica surgió el rumor de que Herediano buscaría a Jeaustin Campos como su DT; finalmente, se decantaron por Jafet Soto.
Dentro de Olimpia están interesados en renovar el contrato de Michaell Chirinos, a quien se le vence el contrato con los blancos en diciembre.
Sin embargo, Yustin Arboleda no será renovado por Olimpia y este será su último semestre con el conjunto merengue.
Jorge Álvarez termina su contrato con Olimpia en diciembre y el club quiere renovarlo, pero el volante busca irse al extranjero y Alajuelense de Costa Rica mantiene su interés.
Jorge Benguché es otro que termina contrato con Olimpia en diciembre; la directiva quiere renovarlo, pero él está dispuesto a salir y desde Costa Rica hay interés.
Edwin Rodríguez es otro jugador que termina contrato con Olimpia en diciembre; la busca ya le ha expresado que quiere renovarlo.
Real Sociedad, equipo que ahora mismo está en Liga de Ascenso, anunció el fichaje del veterano delantero Marco Tulio Vega.
David Morales, joven delantero que fue campeón goleador en reservas con Victoria, dejó las filas del conjunto ceibeño para unirse a los Lobos de la UPNFM.
A Motagua llegó el interés de un club de Dinamarca por el defensa Giancarlo Sacaza, pero en el tema económico no hubo acuerdo, informó el periodista Gustavo Roca.