Fichajes: Hondureños al Manchester City y Atlético de Madrid; ¿Menjívar al Saprissa?

Luego de salir del FC Barcelona, donde llegó hasta el Cadete A, José Alfredo Rodríguez se ha unido al Girona y se encuentra en una gira por Japón con el equipo Sub17. Rodríguez jugó el Premundial Sub-20 con Honduras y también fue parte de selecciones Sub-17 y Sub-15 de España; ahora ya representa a la "H".