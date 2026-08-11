Reloj de miles de dólares: así fue el primer entreno del tiktoker "Davis Flow" con Platense

El tiktoker conocido como "Davis Flow" realizó su primer entreno con el Platense y así fue captado. Reloj de miles de dólares, el número que usará y mensaje a los extranjeros de Liga Nacional.
Su nombre es Davis Obed Silva Antúnez y es conocido como "Davis Flow". Él dijo que llega a Platense como estrategia de marketing y porque quiere aportar en el tema futbolístico.
"Davis Flow" tiene 30 años y se desempeña como delantero, dijo que usará el dorsal número 7 y también se animó a enviar un mensaje a los extranjeros de Liga Nacional.
"Siento que yo también puedo aportar cosas de marketing, redes sociales y también futbolísticamente, porque si entreno, siento que primeramente Dios le puedo dar...", inició diciendo.
Y agregó: "Es una fusión, porque yo no solo vengo como a solo marketing. Yo vengo a hacer uno más, a entrenar, a echarle ganas, a aportar, a hacer caso también a lo que me digan y aportar marketing. O sea, es las dos, una fusión marketing y fútbol".
Davis Flow aseguró que "voy a tratar de estar listo lo más antes posible, todo con disciplina, comiendo bien. Y ahí, cuando él (DT) sienta que yo estoy listo, ahí voy a estar".
Davis Flow también mandó un dardo a varios extranjeros de Liga Nacional: "Te voy a ser honesto: hay extranjeros que ni parar un balón saben, es la realidad".
"Hay varios extranjeros que ni tocar el balón, ni parar el balón saben. Y te apuesto que ellos han de cobrar hasta más que los catrachos. Pero como es extranjero, tal vez no le dicen nada, pero si es un tiktoker o algo, tal vez lo quieren criticar...", puntualizó.
Sobre la gente que lo critica por ser tiktoker y ahora buscar ser jugador, dijo: "Hay muchas profesiones, ¿me entiendes? Y cada quien tiene que respetar las profesiones. Eso no es ningún circo, lo que pasa es que la gente hace TikTok, pero así como también la gente se gana la vida, así como se la ganan las personas de otra manera... Todos somos humanos".
Finalmente, declaró que "vengo a tratar de hacer las cosas bien. Yo, aparte de que soy tiktoker, pues yo no solo vengo a chavacanearme. Yo quiero aportar y ponerme serio".
"Davis Flow" llegó con un lujoso reloj Cartier Panthère con diamantes. Este reloj tiene un valor que supera los 10 mil dólares (más de 267 mil lempiras). Dependiendo si es de oro con diamantes o no, puede superar el valor de los 40 mil dólares.
El tiktoker "Davis Flow" busca cumplir uno de sus grandes sueños al dar el salto a la Liga Nacional de Honduras con el Platense de Puerto Cortés, en una apuesta que combina fútbol, marketing y el alcance de las redes sociales.