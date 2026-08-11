Reloj de miles de dólares: así fue el primer entreno del tiktoker "Davis Flow" con Platense

Sobre la gente que lo critica por ser tiktoker y ahora buscar ser jugador, dijo: "Hay muchas profesiones, ¿me entiendes? Y cada quien tiene que respetar las profesiones. Eso no es ningún circo, lo que pasa es que la gente hace TikTok, pero así como también la gente se gana la vida, así como se la ganan las personas de otra manera... Todos somos humanos".