Fichajes: Camavinga y su respuesta a Real Madrid, duro golpe al Barcelona y ¿Neymar a la MLS?

El Real Madrid tiene un mensaje final por parte del francés Eduardo Camavinga, el FC Barcelona recibe duro golpe, no se lo esperaba y noticias sobre futuro de Neymar
Distancia en el fichaje de Rodri. Según Marca, el Barcelona y el Manchester City mantienen buena relación pero siguen lejanos tras rechazarse una oferta culé de 50 millones de euros. El club inglés exige 70 millones por el mediocentro español, por lo que ambas directivas se reunirán pronto para intentar desbloquear el acuerdo.
Apuesta por el talento de La Fábrica. Conforme a la web oficial del Real Madrid, Thiago Pitarch se quedará en el primer equipo a las órdenes de José Mourinho. Pese al interés del Fulham, el canterano rechazó salir cedido para pelear por un puesto en la medular sin seguir a sus compañeros hacia el proyecto de Arbeloa.
Nueva oportunidad bajo palos en Francia. De acuerdo con comunicados del Chelsea y Estrasburgo, Filip Jorgensen jugará cedido en el fútbol francés hasta final de temporada. Tras haber sido traspasado desde el Villarreal por 25 millones de euros, el guardameta sueco busca sumar los minutos que no consiguió en Inglaterra.
Urgencia defensiva en Londres. Según la prensa británica, el Arsenal analiza alternativas ante las lesiones de Saliba y Timber, situando su atención en el joven Jacobo Ramón. El club londinense evaluará al zaguero español en un amistoso frente al Como tras distanciarse de la opción de Konsa con el Aston Villa.
Interés de peso en el mercado inglés. Según The Athletic, el Manchester City mantiene en su radar a Enzo Fernández ante la posible baja de su pivote titular. La operación luce difícil porque el Chelsea exige 120 millones de euros por el centrocampista argentino, cantidad que los celestes afrontarían solo tras cerrar varias salidas.
Destino Turquía para el ariete. Romelu Lukaku vestirá la camiseta del Fenerbahce tras el acuerdo alcanzado con el Napoli por 6 millones de euros. A falta de cerrar últimos flecos del contrato, el atacante belga sumará el décimo club de su carrera para jugar en la liga turca.
Refuerzo escocés para el ataque hispalense. Según el comunicado oficial del Sevilla, el club formalizó el fichaje de Robbie Ure hasta 2031 a cambio de 9 millones de euros. El ariete llega procedenta del IK Sirius sueco avalado por un sólido registro goleador de 15 tantos en 15 encuentros durante esta temporada.
Intercambio directo en la Premier League. Según anuncios simultáneos de Everton y Crystal Palace, Brennan Johnson reforzará el ataque 'toffee' mientras Dwight McNeil vestirá la camiseta londinense. Ambos futbolistas realizan un traspaso cruzado que permitirá al mediapunta inglés disputar la próxima Europa League.
Salto a la élite inglesa desde Vallecas. Según informa el periodista Matteo Moretto, Pep Chavarría estampó su firma con el Chelsea para unirse al proyecto de Xabi Alonso. A sus 28 años, el lateral izquierdo deja el Rayo Vallecano para afrontar su primera experiencia en la Premier League británica.
Apuesta de futuro en la portería parisina. Según medios franceses, el PSG cerró un principio de acuerdo con el Parma por Zion Suzuki en unos 35 millones de euros. El conjunto parisino estudia ceder al guardameta japonés para garantizarle continuidad, figurando la Juventus entre las opciones más interesadas.
Ofrecimiento en el mercado británico. Según el periodista Ben Jacobs, el Arsenal propuso el traspaso de Myles Lewis-Skelly al Manchester United y al Chelsea tras perder espacio con los nuevos fichajes. Pese a renovar hasta 2030, el club busca una salida para el canterano inglés en entidades con interés previo.
Puesta a punto en el conjunto colchonero. Según los reportes del entrenamiento del Atlético, Julián Álvarez completó su segunda sesión en Cerro del Espino con absoluta normalidad. Tras trabajar por la mañana en solitario, el delantero argentino se sumó por la tarde al grupo junto al resto de internacionales.
Avances por el carrilero inglés. Según el periodista Matteo Moretto, el Inter de Milán aceleró sus contactos con el Tottenham para cerrar la incorporación de Djed Spence. Las conversaciones avanzan concretamente para que el defensa se ponga de inmediato a las órdenes del entrenador Cristian Chivu.
Cautela con las salidas en Can Barça. Según informes del entrenamiento azulgrana, Marc Casadó se ejercitó a menor ritmo junto a Héctor Fort para evitar posibles percances físicos. Tras la reciente lesión de Bardghji, la directiva catalana prioriza proteger a sus jugadores mientras gestiona sus salidas del club.
Propuesta formal desde la liga turca. Según prensa internacional, el Besiktas envió una propuesta contractual al entorno de Dušan Vlahović para cerrar su llegada al fútbol otomano. El atacante serbio, actualmente sin equipo tras su paso por la Juventus, evalúa la oferta para dar luz verde a su fichaje.
Nuevo rumbo en el banquillo de las 'Urracas'. Según la presentación oficial del Newcastle, Matthias Jaissle asumió la dirección técnica para clasificar al equipo a torneos europeos. El entrenador de 38 años toma el mando tras una irregular campaña inglesa y la eliminación en octavos de Champions frente al Barcelona.
Refuerzo mundialista para el Leverkusen. Según el comunicado oficial del Bayer Leverkusen, Facundo Medina se convirtió en nuevo jugador germano procedente del Olympique de Marsella. El central argentino lucirá el dorsal número 2 tras sumarse al plantel después de disputar el Mundial con la selección albiceleste.
Continuidad a préstamo en Sheffield. Según la notificación del Manchester City, Kalvin Phillips volverá a jugar cedido en el Sheffield United por una temporada. El mediocentro británico repetirá préstamo en dicho equipo tras haber militado en sus filas durante el curso 2025/26.
Alternativa culé para la zaga 'Gunner'. Según el diario Sport, el Arsenal contempla a Jules Koundé como una opción real para reforzar su línea defensiva este verano. La directiva del Barcelona ve con buenos ojos el traspaso del internacional francés para liberar margen salarial en sus cuentas.
Rumores de reencuentro en la MLS. Según el comentarista Felipe Melo, Neymar contempla la posibilidad de incorporarse al Inter Miami en enero de 2027. La opción toma fuerza para permitir que el delantero brasileño vuelva a compartir vestuario con Lionel Messi y Luis Suárez.
Exigencias económicas por Cancelo. Según comunicados del Al Hilal, el club arábigo inscribió a João Cancelo asignándole el dorsal 20 para la nueva campaña. La entidad de Arabia avisa al Barcelona que no cederá al lateral portugués si no pagan una cifra superior a los 10 millones de euros.
No rotundo a la Premier League. Según el periodista Fabrizio Romano, Eduardo Camavinga rechazó una propuesta formal lanzada por el Manchester United el pasado mes de julio. El centrocampista francés descartó su salida al estar convencido de que triunfará en las filas del Real Madrid.