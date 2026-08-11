Motagua va por su tercera victoria ante Cartaginés en la Copa Centroamericana 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua, líder con seis puntos del Grupo D, buscará este miércoles 12 de agosto prolongar su paso perfecto ante Cartaginés, club que necesita 'ganar o ganar' para no perder el tren de la Copa Centroamericana 2026. El actual campeón del fútbol hondureño afrontará el encuentro con la posibilidad de ampliar su ventaja y acercarse a uno de los dos cupos que concede el Grupo D para los cuartos de final. Las "Águilas azules", dirigidas por el técnico español Javier López, debutaron con una goleada de 5-0 sobre Verdes FC y en la segunda jornada, derrotaron por 1-0 al CD FAS.

Motagua, además, permanece invicto como local en la Fase de Grupos de la Copa Centroamericana, con 6 victorias y un empate en 7 partidos jugados en casa, con un balance de 13 goles a favor y cuatro en contra. Por su parte, Cartaginés, bajo la dirección técnica del guatemalteco Amarini Villatoro, llega al compromiso después de empatar 1-1 con Municipal en su debut. El conjunto costarricense tuvo jornada de descanso en la segunda fecha, por lo que el partido en Tegucigalpa será su segundo encuentro en la competición.

Los "Brumosos" necesitan sumar para conservar sus opciones de clasificación y afrontar con mayor margen las dos últimas jornadas, en las que jugarán como locales ante Verdes y FAS.

Antecedentes y posibles alineaciones

Será el cuarto enfrentamiento entre ambos clubes en la historia de la Copa Centroamericana, una serie en la que el Cartaginés ha sumado dos victorias y un empate. Motagua: Luis Ortiz en portería; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega y Clever Portillo en defensa; Óscar Padilla, Denis Meléndez y Alejandro Reyes en el mediocampo; con Jorge Serrano, Jesús Bátiz y Jonathan Moya en ataque (DT: Javier López).