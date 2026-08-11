Julián Álvarez entrena solitario en el Atlético de Madrid mientras decide su futuro

Madrid, España.- El delantero argentino Julián Álvarez acudió a la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, en Majadahonda, donde completó una sesión de trabajo individual junto al preparador físico Luis Piñedo, primero sobre el césped y después en el gimnasio, dentro del plan de incorporación progresiva al equipo previsto por el club tras sus vacaciones.

El atacante trabajó en solitario en una jornada en la que la primera plantilla rojiblanca disfruta de descanso después de regresar el lunes de la gira por Corea del Sur. El argentino está citado esta tarde, junto al resto de internacionales mundialistas que se han incorporado más tarde, para realizar una sesión específica al margen del grupo.

Antes de la llegada de Julián Álvarez, se ejercitaron en Majadahonda Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Álex Baena, Alexander Sorloth y Juan Musso, mientras que el grueso de la plantilla no tuvo entrenamiento este martes y volverá al trabajo este miércoles.

El lunes, en su primer día tras las vacaciones, la 'Araña' pasó las pruebas médicas y de esfuerzo en el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria junto a Baena y Llorente, pero no acudió posteriormente a la Ciudad Deportiva.

Su regreso a la disciplina rojiblanca se está produciendo de forma escalonada, de acuerdo con el plan diseñado por el club para los futbolistas que se incorporan más tarde después de su participación en el Mundial.

Está previsto que este miércoles la plantilla vuelva al trabajo y que los internacionales que se han reincorporado progresivamente se integren en la dinámica del equipo, por lo que será entonces cuando Álvarez pueda coincidir de nuevo con sus compañeros y con el técnico Diego Simeone.

La vuelta del delantero se produce, no obstante, en plena incertidumbre sobre su futuro, después de que durante el Mundial manifestara públicamente su deseo de abandonar el Atlético. Tras el partido de Argentina ante Austria, Julián afirmó que "lo mejor para ambas partes es una transferencia" y que quería "cumplir su sueño", unas palabras que fueron interpretadas como una petición pública de salida del conjunto rojiblanco.

El Barcelona, que ha expresado públicamente que ya trasladó al Atlético su interés por contratarlo, es el principal club relacionado con el futuro del delantero, aunque el Atlético ha mantenido una postura tajante y ha descartado negociar su salida. El consejero delegado rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín, aseguró que el club no aceptaría ofertas por el argentino, que tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Además, la situación ha provocado un conflicto institucional entre ambos clubes. La Real Federación Española de Fútbol abrió a finales de julio un procedimiento disciplinario extraordinario contra el Barcelona en relación con las negociaciones por Julián, al considerar que el delantero mantiene contrato en vigor con el Atlético hasta 2030.

El regreso del internacional albiceleste a la actividad rojiblanca se está produciendo dentro de la normalidad y sin que hasta ahora haya dejado de cumplir sus obligaciones con el club.

Su presencia este martes en Majadahonda, donde ha seguido el plan de trabajo individual establecido por el Atlético, supone el primer paso de su regreso a la dinámica del equipo después de un verano marcado por el pulso entre su voluntad de cambiar de club y la negativa del Atlético a facilitar la salida del jugador, que llegó al conjunto rojiblanco en el verano de 2024, procedente del Manchester City.