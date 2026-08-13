Policía Nacional amplía intervención contra el crimen de 30 a 50 municipios de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional amplió de 30 a 50 los municipios incluidos en su estrategia de intervención contra el crimen, una medida que, según las autoridades, busca evitar que las estructuras delictivas desplacen sus operaciones hacia zonas con menor presencia policial.

Wilber Mayes Ríos, director de Comunicaciones de la Policía Nacional, explicó que la incorporación de 20 municipios no responde necesariamente a un incremento de la incidencia criminal en esos sectores, sino a una decisión preventiva para evitar que los grupos delictivos modifiquen sus zonas de operación.

“Se ha ampliado a 50, no porque la incidencia haya incrementado en esos sectores, sino para evitar que el crimen pueda mutar”, señaló durante una entrevista con TN5 Matutino.

La estrategia comenzó con 30 municipios identificados mediante un mapa de calor de incidencia criminal, herramienta utilizada por las autoridades para determinar los territorios donde se concentraban los mayores niveles de violencia y priorizar allí las intervenciones policiales.

Según Mayes Ríos, la Policía también ha proporcionado información sobre la incidencia criminal al Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), con el propósito de dar seguimiento al comportamiento de los homicidios y otros delitos.

El funcionario aseguró que en lo que va de 2026 se contabilizan 78 homicidios menos y citó una reducción de 2.1% en este delito, de acuerdo con los datos presentados recientemente durante un foro nacional sobre violencia y seguridad.

Sin embargo, la reducción de los homicidios no significa que la tendencia favorable esté garantizada para el cierre del año.

Migdonia Ayestas, directora del OV-UNAH, advirtió que la disminución de los homicidios se ha desacelerado y consideró necesario implementar nuevas estrategias para evitar que el país llegue a un estancamiento en la reducción de la violencia.