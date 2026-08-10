Onda tropical dejará lluvias y chubascos en gran parte de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El desplazamiento de una onda tropical de amplitud corta producirá este martes 11 de agosto lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica en la mayoría de las regiones de Honduras.

Jairo García, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que la onda tropical marcará las condiciones del tiempo durante este martes.

"Este día estaríamos esperando el desplazamiento de una onda tropical de amplitud corta y esto va a estar produciendo condiciones de lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica en la mayoría de las regiones del país", detalló García.

De acuerdo con el pronóstico, los mayores acumulados de precipitación se esperan en las regiones oriental, áreas de la región norte y también áreas de la región occidental del país.

"Esperándose los mayores acumulados de precipitación en las regiones oriental, áreas de la región norte y también áreas de la región occidental del país", señaló el pronosticador de turno de Cenaos.