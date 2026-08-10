Onda tropical dejará lluvias y chubascos en gran parte de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El desplazamiento de una onda tropical de amplitud corta producirá este martes 11 de agosto lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica en la mayoría de las regiones de Honduras.
Jairo García, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que la onda tropical marcará las condiciones del tiempo durante este martes.
"Este día estaríamos esperando el desplazamiento de una onda tropical de amplitud corta y esto va a estar produciendo condiciones de lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica en la mayoría de las regiones del país", detalló García.
De acuerdo con el pronóstico, los mayores acumulados de precipitación se esperan en las regiones oriental, áreas de la región norte y también áreas de la región occidental del país.
"Esperándose los mayores acumulados de precipitación en las regiones oriental, áreas de la región norte y también áreas de la región occidental del país", señaló el pronosticador de turno de Cenaos.
En cuanto a las condiciones marítimas, García indicó que el oleaje será de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.
En Tegucigalpa se espera una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 19 C°. Para la región central se pronostica una máxima de 32 C° y una mínima de 22 C°.
La región insular tendrá una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 27 C°, mientras que en la región norte se esperan 31 C° como máxima y 24 C° como mínima.
En la región oriental, el pronóstico establece una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 21 C°. La región sur tendrá la temperatura máxima más elevada, con 40 C°, y una mínima de 28 C°.
Para la región occidental se pronostica una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 16 C°.
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