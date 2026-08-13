Tatumbla enfrenta 95% de afectación en cultivos por falta de agua

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de agua mantiene en riesgo la producción agrícola de Tatumbla, Francisco Morazán, donde productores de hortalizas han reducido sus áreas de siembra debido a la disminución de las reservas para riego. Mario Flores, agricultor de la zona, explicó que las lagunas compartidas entre los productores se encuentran en niveles críticos y actualmente apenas permiten cubrir cerca del 20% de las necesidades de agua para los cultivos. La situación ha obligado a los agricultores a reducir las superficies sembradas, mientras aumenta el riesgo de perder las últimas cosechas si las fuentes continúan disminuyendo en las próximas semanas.

A la falta de agua se suma el incremento de los costos de producción, principalmente por el encarecimiento de fertilizantes, insecticidas y mano de obra, lo que complica todavía más la situación de los productores.

Productores reducen siembras ante falta de agua

El alcalde de Tatumbla, Tulio Martínez, afirmó que la situación ha alcanzado niveles que podrían repercutir no solo en los agricultores, sino también en la alimentación de las familias del municipio. "La situación es precaria, bien complicada, porque recuerde que es la primera vez que nosotros estamos pasando esta crisis y cuando se toca crisis alimentaria, ahí va de por medio nuestra salud", manifestó. El edil señaló que una parte importante de la población del municipio ya enfrenta condiciones económicas difíciles: "Nuestra población está afectada más o menos en un 87% de pobreza; es lo que tenemos". Sin embargo, con la llegada de la sequía, la situación para los agricultores del municipio y sus familias se ha vuelto peor. "Estamos afectados en la siembra como un 95% de negativo, porque a los que sembraron se les perdió su siembra con los abonos y todo lo demás", afirmó.

Advierten que la cosecha podría ser casi nula