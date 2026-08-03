Productores alertan pérdidas por falta de lluvias en Azacualpa, Distrito Central y Lepaterique

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de lluvias mantiene en incertidumbre a los productores de hortalizas de Azacualpa, Lepaterique y Soroguara, quienes aseguran que la sequía ha reducido la producción y amenaza con provocar mayores incrementos en los precios de los alimentos.
Los agricultores afirman que la escasez de agua ha afectado la siembra y el desarrollo de cultivos como repollo, brócoli, coliflor, rábanos, cebolla y papa, productos que abastecen los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela.
"Ni siquiera hemos podido sembrar la primera cosecha y quienes sí lo hicieron ya registran pérdidas. Sin producción nacional, dependemos del producto importado y del precio que impongan los importadores", manifestó Jimmy Ponce, presidente y portavoz de la Feria del Agricultor y el Artesano, ubicado a un costado del Estadio Nacional José de la Paz Herrera.
En Azacualpa, los productores describen un panorama crítico debido a la prolongada ausencia de precipitaciones que ha secado las parcelas destinadas al cultivo de verduras.
"Estamos secos y no hay producción", lamentó Alexis Garay, productor de Azacualpa, al explicar que la falta de agua ha paralizado gran parte de las actividades agrícolas de la comunidad.
La preocupación también alcanza a los agricultores de Lepaterique y Soroguara, donde la sequía ha disminuido la disponibilidad de hortalizas que tradicionalmente abastecen a la capital.
"Estamos importando más del 70% de las hortalizas que consumimos. Si el campo hondureño no produce, seguiremos dependiendo del extranjero y eso golpeará directamente el bolsillo de la población", advirtió Ponce.
El dirigente explicó que la reducción en la producción nacional obliga a los comerciantes a buscar producto en otros países para cubrir la demanda.
Añadió que esa dependencia de las importaciones deja a los consumidores expuestos a mayores costos, especialmente cuando disminuye la oferta local.
"Cada día sin lluvias representa mayores pérdidas para los agricultores. Si no recuperamos la producción nacional, los precios seguirán aumentando en los mercados", señaló Ponce.
Por su parte, Carmen Martínez, productora de verduras de Lepaterique, manifestó su preocupación por las pérdidas económicas ocasionadas por la sequía que afecta los cultivos.
La agricultora indicó que las altas temperaturas y la falta de agua han impedido el desarrollo normal de las plantaciones, reduciendo el volumen de cosecha esperado.
Durante un recorrido realizado por EL HERALDO en los mercados de Comayagüela, se constató que varios productos subieron de precios la última semana; sin embargo, los comerciantes consultados explicaron que los costos cambian prácticamente cada semana debido a la menor disponibilidad de hortalizas provenientes de las zonas productoras.
Por ejemplo, la papa está a 25 lempiras la libra, cuando por lo general se encuentra a 20 lempiras. Mientras que la cebolla roja y amarilla se encuentra a 26 lempiras. Su precio normal es entre 15 y 20 lempiras.
Los productores insistieron en que, si las precipitaciones no se normalizan en las próximas semanas, las pérdidas podrían incrementarse y afectar aún más el ingreso de verduras en los mercados.