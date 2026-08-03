Productores alertan pérdidas por falta de lluvias en Azacualpa, Distrito Central y Lepaterique

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de lluvias mantiene en incertidumbre a los productores de hortalizas de Azacualpa, Lepaterique y Soroguara, quienes aseguran que la sequía ha reducido la producción y amenaza con provocar mayores incrementos en los precios de los alimentos.

Los agricultores afirman que la escasez de agua ha afectado la siembra y el desarrollo de cultivos como repollo, brócoli, coliflor, rábanos, cebolla y papa, productos que abastecen los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela.

"Ni siquiera hemos podido sembrar la primera cosecha y quienes sí lo hicieron ya registran pérdidas. Sin producción nacional, dependemos del producto importado y del precio que impongan los importadores", manifestó Jimmy Ponce, presidente y portavoz de la Feria del Agricultor y el Artesano, ubicado a un costado del Estadio Nacional José de la Paz Herrera.

En Azacualpa, los productores describen un panorama crítico debido a la prolongada ausencia de precipitaciones que ha secado las parcelas destinadas al cultivo de verduras.

"Estamos secos y no hay producción", lamentó Alexis Garay, productor de Azacualpa, al explicar que la falta de agua ha paralizado gran parte de las actividades agrícolas de la comunidad.

La preocupación también alcanza a los agricultores de Lepaterique y Soroguara, donde la sequía ha disminuido la disponibilidad de hortalizas que tradicionalmente abastecen a la capital.

"Estamos importando más del 70% de las hortalizas que consumimos. Si el campo hondureño no produce, seguiremos dependiendo del extranjero y eso golpeará directamente el bolsillo de la población", advirtió Ponce.

El dirigente explicó que la reducción en la producción nacional obliga a los comerciantes a buscar producto en otros países para cubrir la demanda.