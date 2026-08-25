¿Y los matriculados? Wisin revela la verdad detrás de la Universidad del Perreo

Una semana después de que el reguetonero Wisin anunciará la creación de la denominada Universidad del Perreo, el artista recientemente volvió a sacudir las redess sociales al revelar de qué se trata realmente este proyecto. Más detalles a continuación
El intérprete de éxitos como "Rakata", "Saoco", "Besos mojados" y otros éxitos más, dio a conocer que la Universidad del Perreo es su nuevo albúm, el cual contará con participación de otros destacados artistas del género urbano. Este albúm saldrá el próximo 3 de septiembre.
El nuevo albúm está conformado por 12 piezas, de las cuales ocho las realizó en colaboración con íconos como Ivy Queen, Franco "El Gorila" y el dúo Jowell&Randy. De igual forma, hay canciones con Kapo, Jory Boy, Don Chezina, El Bogueto, Trebol Clan y Juanka.
"Damas y caballeros, bienvenidos a la Universidad del Perreo, el sonido original, la esencia que comenzó todo. Se hizo un llamado a los mejores de esta materia. Muchachos, atiendan el material y tomen nota", dijo Wisin en un video, en el cual se presenta como el "decano".
El sitio web de la Universidad del Perreo contaba con un formulario de pre-inscripción para los interesados en estudiar "Cátedras de Ritmo Aplicado" "Historia del Reggaetón" y "Epistemología del Flow".
A través de un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la Universidad del Perreo, explica que el material de estudio "ya está listo".
A partir de las 7:00 de la noche (hora Puerto Rico) estará disponible el Pre-Save del albúm oficial, asegura el comunicado.
"Este es solo el inicio de todo lo que nuestra institución tiene preparado para honrar la música y la evolución del perreo", destaca el comunicado.
El proyecto de Wisin no se enfoca solo en lanza un albúm musical, sino también la oportunidad de darle una experiencia distinta a sus seguidores.
Cuatro ciudades ya fueron seleccionadas para ser las primeras en las que se impartirán clases magistrales (masterclass) como parte de su programa de "excelencia académica". Las ciudades elegias son Miami (Estados Unidos), San Juan (Puerto Rico), Bogotá (Colombia) y Ciudad de México.
La Universidad del Perreo se convirtió en un completo "boom" al punto de que en las primeras 24 horas de haber sido anunciada, medio millón de personas llenaron la pre-inscripción. Los seguidores del género esperan que el albúm sea un éxito y que las masterclass sean espectaculares.