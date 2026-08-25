Joven voluntario lidera carrera solidaria en Tegucigalpa para apoyar a niños

Tegucigalpa, Honduras. Con el propósito de apoyar la atención médica de niños de escasos recursos, el joven voluntario Oswaldo Fajardo lideró la primera edición de la carrera solidaria “Kilómetros que Sanan”, una jornada que reunió a familias, atletas y ciudadanos en Tegucigalpa.
El evento se realizó a beneficio de la Fundación Sol de Vida/World Pediatrics Honduras, organización que brinda atención especializada a niños que requieren tratamientos médicos y cirugías complejas.
La carrera tuvo un recorrido de cinco kilómetros. Los participantes partieron desde el Mall Multiplaza, avanzaron por el bulevar Suyapa hasta las inmediaciones de Plantas Tropicales y retornaron al punto de inicio.
Más allá de la actividad deportiva, la jornada buscó movilizar recursos y generar conciencia sobre la importancia de facilitar el acceso a atención pediátrica especializada para niños de familias de escasos recursos.
Reconocen iniciativa juvenil
Al finalizar la jornada, Ileana Cerrato, directora de la Fundación Sol de Vida/World Pediatrics Honduras, reconoció el liderazgo de Fajardo y agradeció su iniciativa para impulsar la carrera solidaria.
Cerrato también destacó el respaldo de los corredores y de las marcas que participaron en la actividad, cuyos aportes contribuirán a fortalecer la atención médica que reciben niños hondureños.
Con esta primera edición, “Kilómetros que Sanan” se vuelve una iniciativa que combina actividad física y solidaridad, con el objetivo de convertir la participación ciudadana en apoyo para la salud infantil.
La iniciativa contó con el respaldo de la Alcaldía Municipal, Copeco y diversas empresas y organizaciones que se sumaron como aliados a la labor de la fundación.