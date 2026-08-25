Joven voluntario lidera carrera solidaria en Tegucigalpa para apoyar a niños

Tegucigalpa, Honduras. Con el propósito de apoyar la atención médica de niños de escasos recursos, el joven voluntario Oswaldo Fajardo lideró la primera edición de la carrera solidaria “Kilómetros que Sanan”, una jornada que reunió a familias, atletas y ciudadanos en Tegucigalpa.

El evento se realizó a beneficio de la Fundación Sol de Vida/World Pediatrics Honduras, organización que brinda atención especializada a niños que requieren tratamientos médicos y cirugías complejas.

La carrera tuvo un recorrido de cinco kilómetros. Los participantes partieron desde el Mall Multiplaza, avanzaron por el bulevar Suyapa hasta las inmediaciones de Plantas Tropicales y retornaron al punto de inicio.