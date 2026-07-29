Unos 96 mil estudiantes hondureños serán beneficiados con programa de alimentación

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras volverá a acceder a fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés), por un monto de 40 millones de dólares, para fortalecer el Programa Nacional de Alimentación Escolar y beneficiar a unos 96, 000 niños y niñas de comunidades vulnerables, informó este miércoles el Gobierno.

Los recursos serán ejecutados durante seis años a través del programa internacional McGovern-Dole de Alimentos para la Educación y la Nutrición Infantil del USDA, en coordinación con la organización Partners of Americas, indicó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en un comunicado.

El acuerdo fue suscrito por la titular de la Sedesol, Fátima Juárez, y el director de Partners of Americas, Roger Sánchez Oneill, en el marco del programa McGovern-Dole, una iniciativa que busca mejorar la nutrición infantil, aumentar la asistencia escolar y contribuir al aprendizaje en comunidades afectadas por la inseguridad alimentaria.