Ministro de Seguridad presentará avances y retos ante el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, comparecerá este lunes 31 de agosto ante el Congreso Nacional junto con la cúpula de la Policía Nacional, para presentar los resultados de las estrategias implementadas en reducir la violencia y exponer las necesidades de la institución. Velásquez explicó que durante la reunión con la junta directiva y los jefes de bancada se detallará la situación en la que encontraron la Secretaría de Seguridad, las medidas adoptadas para ordenar la institución y los resultados obtenidos. También se abordará la cantidad de recursos asignados y las necesidades adicionales para mejorar la capacidad operativa.

Defensa

El funcionario defendió los resultados alcanzados y señaló que, de acuerdo con las cifras institucionales y el Observatorio de la Violencia, los homicidios registran una reducción superior al 4%, así como una disminución en las muertes violentas de mujeres y en los homicidios múltiples o masacres.

Asimismo, explicó que Honduras cerró la administración anterior con una tasa de 26.2 homicidios por cada 100,000 habitantes y que la meta de la actual gestión es reducirla en al menos dos puntos, lo que representaría alrededor de 200 muertes menos. Sin embargo, reconoció que las muertes provocadas por accidentes de tránsito continúan como uno de los principales desafíos que no han logrado reducir, situación que atribuyó, entre otros factores, a la irresponsabilidad de los conductores.

Avances

Durante su comparecencia con los medios de comunicación, también destacó avances en materia de investigación criminal y mencionó el reciente asesinato de una mujer que había sido citada para recibir un arreglo floral. Según explicó, inicialmente fue detenida una persona que tenía el teléfono de la víctima, pero posteriormente las investigaciones determinaron que no se trataría de uno de los autores materiales del crimen.