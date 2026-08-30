Tabla de posiciones: Real España aprovecha tropiezo del Olimpia y ahora es líder

San Pedro Sula, Honduras.- Se ha disputado la quinta jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional, la cual ha dejado muchos cambios en la tabla de posiciones.

Todo comenzó con el triunfo del Juticalpa FC sobre los Lobos de la UPNFM, dos equipos que no han tenido un buen arranque en este nuevo torneo, era un duelo de coleros.

Luego fue el turno para el Génesis que intentó sorprender cuando se puso a ganar sobre el Marathón, pero los verdolagas reaccionaron y le dieron vuelta al marcador y así se ponían como líderes de la competencia.

Otro que llegaba obligado a sumar era el Platense de Raúl Cáceres y pese a todo pudo imponerse como local ante el Independiente de Siguatepeque en el estadio Morazán.

Donde casi ocurre una sorpresa fue en Tegucigalpa cuando el Olancho estaba derrotando al Motagua con tanto de Jerry Bengtson pero luego Cristopher Meléndez y José Alejandro Reyes le dieron vuelta al marcador.

En Danlí se vivió una verdadera fiesta del fútbol, la llegada del Olimpia causó mucho revuelo, y tanto como Estrella Roja y los albos no defraudaron, quienes igualaron 2-2 en un partido muy emocionante

Por último el Real España pese a que días antes su técnico Jeaustin Campos renunció de su cargo se impuso sobre el CD Choloma al mando de Mauro Reyes y así poniéndose como líder por diferencia de goles.