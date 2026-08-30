Moda, elegancia y cultura: candidatas a Miss Honduras 2026 protagonizan desfile

La elegancia tomó la pasarela de la Casa de la Cultura de San Pedro Sula la noche del sábado, cuando las candidatas de Miss Honduras Universo 2026 protagonizaron el desfile de modas “Couture for the Crown”, una actividad que sirvió como su primera salida oficial previo a la concentración final del certamen.
Los vestidos de las concursantes estuvieron marcados principalmente por una paleta de blanco, negro, plateado y dorado, colores que dominaron una puesta en escena en la que sobresalieron los brillos, la pedrería, las telas satinadas y las siluetas ajustadas al cuerpo.
La actividad permitió observar parte del trabajo de preparación de las candidatas para una de las áreas fundamentales de la competencia: la pasarela. Con diferentes estilos, cada participante mostró su capacidad para desenvolverse sobre el escenario y proyectar los diseños que lució durante la velada.
Entre los atuendos que llamaron la atención estuvo un minivestido en tono champán, completamente cubierto de pedrería y aplicaciones brillantes. La pieza tenía un pronunciado escote en V y una silueta ceñida hasta la cadera, mientras que la parte inferior incorporaba un llamativo detalle de volantes en la misma tonalidad.
Los diseños blancos estuvieron entre los más destacados de la noche. Una de las candidatas lució un vestido blanco de corte sirena, con un cuerpo estructurado que resaltaba mediante líneas y aplicaciones verticales.
El dorado también tuvo un papel protagonista. Una de las participantes apareció con un vestido largo completamente cubierto de lentejuelas doradas, de silueta ajustada y con un escote asimétrico. El diseño reflejaba la iluminación del escenario y convirtió el brillo en uno de los principales elementos de la propuesta.
Otra de las concursantes llevó una propuesta blanca de inspiración más ligera, con una falda amplia y vaporosa que aportó movimiento mientras caminaba por la pasarela. El diseño combinó transparencias y capas de tela para crear una apariencia etérea.
El plateado apareció en distintas versiones durante el desfile. Una de las propuestas combinó un vestido de tonalidad clara con aplicaciones brillantes y transparencias, creando un efecto de destellos a medida que la modelo avanzaba por el escenario.
En otra de las salidas se observó un vestido largo de tonalidad plateada. La silueta permaneció ceñida y permitió que el movimiento de la tela acompañara cada paso de la concursante.
Este vestido presentó un diseño con corsé de pedrería, escote profundo y una falda drapeada en tono metalizado. El conjunto alcanzó un nivel dramático con una imponente capa de satén que cae desde hombros abullonados, complementada por una corona de hojas, velo traslúcido sobre los ojos y joyería metálica.
Aquí se combinó una silueta corta y un corsét drapeado en tono blanco con detalles clásicos de inspiración griega. El foco visual lo marcan sus mangas desmontables abullonadas, de las cuales se desprenden largas estolas flotantes hasta el suelo, luciendo una corona de laurel dorada que resalta la temática mística del diseño.
Kennia Mondragón exhibió una elegante silueta sirena de noche con escote en V y una dramática abertura lateral traslúcida sobre la pierna.
Más allá de los vestidos, “Couture for the Crown” representó una oportunidad para que las candidatas mostraran su desenvolvimiento sobre la pasarela antes de entrar en la etapa de concentración del certamen.
El desfile se realizó en un escenario particularmente simbólico para San Pedro Sula, la Casa de la Cultura, y tuvo además un componente benéfico, pues la actividad fue organizada a beneficio de este espacio cultural.
La propuesta buscó vincular la moda con la cultura y las raíces hondureñas, mientras las concursantes avanzan en su preparación rumbo a la elección de la nueva representante de Honduras en Miss Universo.
Con esta primera salida oficial, las candidatas comienzan a mostrar ante el público no solo sus propuestas de estilo, sino también la seguridad, presencia escénica y desenvolvimiento que serán determinantes en las próximas etapas del concurso.