Jim Curtis, el coach que conquistó a Jennifer Aniston sin intención de boda

Curtis, padre divorciado de un hijo, ha ganado visibilidad mediática desde el inicio del noviazgo. En junio participó en "The Kelly Clarkson Show" para promocionar su libro. El hipnoterapeuta camina con bastón debido a una afección en la columna que desarrolló a los 22 años, y ha explicado públicamente que utiliza técnicas de hipnosis para manejar el dolor crónico derivado de esa condición.