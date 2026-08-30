Jim Curtis, el coach que conquistó a Jennifer Aniston sin intención de boda

Jennifer Aniston mantiene desde hace más de un año una relación con el hipnoterapeuta y life coach Jim Curtis, según confirman fuentes cercanas a la actriz.
A diferencia de vínculos anteriores, la intérprete ha optado por mostrarse abiertamente junto a él en distintos eventos públicos.
Este miércoles, Aniston entrevistará a Curtis en el 92nd Street Y de Manhattan, en un acto que lleva por nombre "An Evening with Jim Curtis" y que celebra el lanzamiento de su libro "The Book of Possibility". Las entradas se agotaron poco después de salir a la venta.
La pareja fue vista por primera vez en julio de 2025, en un hotel de Big Sur, California. Se trata de la primera relación estable de la actriz desde su divorcio de Justin Theroux en 2018, tras tres años de matrimonio. Antes había estado casada con Brad Pitt entre 2000 y 2005.
Personas del entorno de Aniston señalan que, pese a la solidez del vínculo, la actriz no contempla un nuevo matrimonio. Aniston ya había declarado en 2022 a la revista Allure que no tenía interés en volver a casarse, aunque no descartaba una relación.
Curtis, padre divorciado de un hijo, ha ganado visibilidad mediática desde el inicio del noviazgo. En junio participó en "The Kelly Clarkson Show" para promocionar su libro. El hipnoterapeuta camina con bastón debido a una afección en la columna que desarrolló a los 22 años, y ha explicado públicamente que utiliza técnicas de hipnosis para manejar el dolor crónico derivado de esa condición.
La relación se ha visibilizado también en el círculo social de la actriz. En julio, Curtis viajó junto a Aniston, Courteney Cox, Jason Bateman y Pedro Pascal en un crucero por Mallorca. Días atrás, la pareja cenó con Cox, Lisa Kudrow, Bateman, Amanda Anka y Will Arnett en el Tower Bar del hotel Sunset Tower, en Hollywood.
Aniston terminó recientemente el rodaje de la quinta temporada de "The Morning Show", que se estrenará el próximo año y que ha sido anunciada como la última entrega de la serie de Apple TV+.