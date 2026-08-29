“Yo soy estudiante de ellos”: De La Ghetto reconoce a pioneros del reguetón

De La Ghetto se presentará este sábado en Tegucigalpa, ciudad que asegura disfrutar por su público, cultura y gastronomía. A continuación lo que dijo en las horas previas al concierto en el Coliseo Nacional de Ingenieros.
El artista aseguró que no se considera pionero del reguetón y reconoció como maestros a los exponentes que marcaron el género durante los años 90.
“Yo soy estudiante de ellos”, expresó De La Ghetto al mencionarlo al periodista Julio Cruz de EL HERALDO a artistas que considera fundamentales en la historia del reguetón.
De La Ghetto recordó que comenzó su carrera musical en 2006, una época en la que las redes sociales empezaban a convertirse en una herramienta para los artistas urbanos.
El cantante destacó que junto a Arcángel aprovechó plataformas como MySpace, YouTube y Twitter para darse a conocer sin los recursos tradicionales de la industria.
“Cuando nosotros veníamos de la calle, no teníamos dinero ni la herramienta para sonar en la radio”, recordó el artista sobre sus inicios.
De La Ghetto aseguró que ha visitado Honduras durante más de 15 años y destacó el cariño y la exigencia musical del público hondureño.
Tegucigalpa y San Pedro Sula son las únicas ciudades de Honduras que De La Ghetto asegura haber visitado hasta ahora.
El artista considera que la música urbana hondureña continúa creciendo y destacó la identidad propia que puede aportar el rap nacional.
De La Ghetto dejó abierta la posibilidad de colaborar con artistas hondureños y aseguró ser “open-mind” para trabajar con nuevos talentos y géneros.
Para el cantante, actualmente es más fácil publicar música gracias a las plataformas digitales, pero mucho más difícil mantenerse vigente ante la cantidad de lanzamientos.
De La Ghetto considera que “Massacre Musical” pudo haber alcanzado una dimensión aún mayor y la identifica como una de las canciones infravaloradas de su catálogo.