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“Yo soy estudiante de ellos”: De La Ghetto reconoce a pioneros del reguetón

De La Ghetto habló antes de su concierto en Tegucigalpa sobre los verdaderos pioneros del reguetón y el crecimiento de la música urbana nacional.

  • Actualizado: 29 de agosto de 2026 a las 11:41
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De La Ghetto se presentará este sábado en Tegucigalpa, ciudad que asegura disfrutar por su público, cultura y gastronomía. A continuación lo que dijo en las horas previas al concierto en el Coliseo Nacional de Ingenieros.

 Fotos: Estalin Irías/EL HERALDO.
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El artista aseguró que no se considera pionero del reguetón y reconoció como maestros a los exponentes que marcaron el género durante los años 90.

 Fotos: Estalin Irías/EL HERALDO.
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“Yo soy estudiante de ellos”, expresó De La Ghetto al mencionarlo al periodista Julio Cruz de EL HERALDO a artistas que considera fundamentales en la historia del reguetón.

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De La Ghetto recordó que comenzó su carrera musical en 2006, una época en la que las redes sociales empezaban a convertirse en una herramienta para los artistas urbanos.
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El cantante destacó que junto a Arcángel aprovechó plataformas como MySpace, YouTube y Twitter para darse a conocer sin los recursos tradicionales de la industria.
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“Cuando nosotros veníamos de la calle, no teníamos dinero ni la herramienta para sonar en la radio”, recordó el artista sobre sus inicios.
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De La Ghetto aseguró que ha visitado Honduras durante más de 15 años y destacó el cariño y la exigencia musical del público hondureño.
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Tegucigalpa y San Pedro Sula son las únicas ciudades de Honduras que De La Ghetto asegura haber visitado hasta ahora.
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El artista considera que la música urbana hondureña continúa creciendo y destacó la identidad propia que puede aportar el rap nacional.

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De La Ghetto dejó abierta la posibilidad de colaborar con artistas hondureños y aseguró ser “open-mind” para trabajar con nuevos talentos y géneros.
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Para el cantante, actualmente es más fácil publicar música gracias a las plataformas digitales, pero mucho más difícil mantenerse vigente ante la cantidad de lanzamientos.
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De La Ghetto considera que “Massacre Musical” pudo haber alcanzado una dimensión aún mayor y la identifica como una de las canciones infravaloradas de su catálogo.
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