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Al ritmo de carnaval, seniors de Escuela Bilingue Honduras hacen su entrada

Colorido, fuegos pirotécnicos y al ritmo de carnaval, los seniors de la Escuela Bilingüe Honduras realizaron su tradicional entrance con una caravana en las calles de Comayagua.

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 21:00
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Con una colorida caravana inspirada en motivos carnavalescos, los seniors 2027 de la Escuela Bilingüe Honduras, realizaron una caranava que marca el inicio de su último año escolar.

 Foto: Cortesía
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Los Seniors 2027 posan para la cámara previo al recorrido que comenzó en el corazón del centro histórico de la ciudad colonial, el Parque Central y en la que fueron acompañados por sus familias.

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Los muchachos vivieron una mañana llena de compañerismo y camaradería, acompañados de sus padres y hermanos, previo al recorrido que los llevó a su centro educativo.

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Johan Martínez Rodríguez junto a sus padres Yessy Rodríguez y Milton Martínez.

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Jimmy, Milton y Johan Martínez, junto a Yessy Rodríguez y Kevin Martínez.

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Los Seniors 2027 protagonizaron un colorido baile al llegar a la escuela, donde fueron recibidos con aplausos por sus compañeros y maestros.

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Ángela Berlíoz Ortiz junto a su familia.

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Erick Ramos Varela junto a su familia.

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Camila Flores Andara, junto a sus padres y hermanos.

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Amira Katán Villanueva junto a su familia.

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Juan Carlos Ochoa Castillo junto a su madre y hermano.

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Mathew Nazar Izaguirre, junto a sus padres y hermana.

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La emotiva llegada de los Seniors 2027 a la Escuela Bilingue Honduras fue motivo de fiesta y alegría.

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Humo de colores, música, fuegos artificiales y alegría de carnaval en la caravana que recorrió las calles de la ciudad.

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Lunna, Jimmy y Milton Martínez, Yessy Rodríguez y Kevin Martínez, acompañando a Johan Martínez Rodríguez. Las familias también celebraron en la senior entrance.

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La actividad culminó en la noche con una caravana neón. Aquí los seniors posan para el lente en el atrio de la Catedral Inmaculada Concepción.

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