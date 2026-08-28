Al ritmo de carnaval, seniors de Escuela Bilingue Honduras hacen su entrada

Con una colorida caravana inspirada en motivos carnavalescos, los seniors 2027 de la Escuela Bilingüe Honduras, realizaron una caranava que marca el inicio de su último año escolar.
Los Seniors 2027 posan para la cámara previo al recorrido que comenzó en el corazón del centro histórico de la ciudad colonial, el Parque Central y en la que fueron acompañados por sus familias.
Los muchachos vivieron una mañana llena de compañerismo y camaradería, acompañados de sus padres y hermanos, previo al recorrido que los llevó a su centro educativo.
Johan Martínez Rodríguez junto a sus padres Yessy Rodríguez y Milton Martínez.
Jimmy, Milton y Johan Martínez, junto a Yessy Rodríguez y Kevin Martínez.
Los Seniors 2027 protagonizaron un colorido baile al llegar a la escuela, donde fueron recibidos con aplausos por sus compañeros y maestros.
Ángela Berlíoz Ortiz junto a su familia.
Erick Ramos Varela junto a su familia.
Camila Flores Andara, junto a sus padres y hermanos.
Amira Katán Villanueva junto a su familia.
Juan Carlos Ochoa Castillo junto a su madre y hermano.
Mathew Nazar Izaguirre, junto a sus padres y hermana.
La emotiva llegada de los Seniors 2027 a la Escuela Bilingue Honduras fue motivo de fiesta y alegría.
Humo de colores, música, fuegos artificiales y alegría de carnaval en la caravana que recorrió las calles de la ciudad.
Lunna, Jimmy y Milton Martínez, Yessy Rodríguez y Kevin Martínez, acompañando a Johan Martínez Rodríguez. Las familias también celebraron en la senior entrance.
La actividad culminó en la noche con una caravana neón. Aquí los seniors posan para el lente en el atrio de la Catedral Inmaculada Concepción.