EE UU corona a Justus Kelley, primera madre y esposa en 75 años

Miss Virginia Justus Kelley se convirtió en la primera madre y primera mujer casada en ganar el título de Miss USA, al alzarse con la corona de la 75ª edición del certamen realizado la noche del jueves.
En el certamen nacional, que se realizó en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts de Miami, Kelley. Aquí Audrey Eckert, Miss USA 2025, de 24 años, le entrega la corona.
Kelley de 31 años, también hace historia desde que el certamen eliminó las restricciones de edad y estado civil en 2023 y se alzó con la corona a la que aspiraban 51 participantes.
Kelley es autora de libros infantiles y madre de acogida con licencia. En el hogar que conforma junto a su esposo ha recibido a niños de entre siete meses y diez años de edad.
La Miss USA 2026 es filántropa. Fundó Foster Footprints, una organización sin fines de lucro que trabaja con niños en el sistema de acogida familiar en el área de Washington D.C.
"La corona. La revelación. ¡El comienzo de un capítulo totalmente nuevo como Miss USA!", este fue el mensaje en la página oficial del certamen luego de ganar la corona.
"Tengo 31 años, llevo nueve casada con mi novio de la universidad y somos los orgullosos padres de acogida de dos hermanitos adorables que se han ganado por completo mi corazón", dijo en la ronda de preguntas.
Kelley definió haber ganado la corona como “un gran honor”. “Lo veo como una responsabilidad saber que me confiaron ser la primera”, declaró y agregó que “no será la última”.
La nueva Miss USA obtuvo premios que superan los 685.000 dólares e incluye un salario de 150.000 dólares, un automóvil Range Rover y el arriendo por un año de un apartamento de lujo en Miami.
La reina de belleza, que recibirá además una membresía en Westgate Vacation Home Club y un guardarropa de 30.000 dólares para el Miss Universo, posa con dos de sus compañeras durante las competencias del certamen.