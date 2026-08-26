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Yolanda Andrade revela cuánto tiempo de vida le estimó su médico

La conductora habló con Thalía sobre el tiempo de vida que le estimó su médico tras el diagnóstico de ELA que enfrenta desde el año pasado

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 15:33
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Yolanda Andrade contó frente a cámara el número que le dio su médico sobre el tiempo de vida que podría tener por delante.

Foto: Captura de pantalla | Instagram @yolandaamor
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Durante una transmisión en vivo con Thalía, la conductora relató que en algún momento de su proceso médico recibió una corta temporada de vida.

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"Un año y medio", dijo sobre su pronóstico, aunque no precisó en qué etapa de su enfermedad se la dieron y si ese plazo ya se cumplió.

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La confesión surgió en un contexto poco habitual para un tema tan delicado.

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La actriz y su amiga se conectaron para festejar el cumpleaños de la cantante, con pastel, velas y la canción de Happy Birthday de por medio, cuando la conversación giró hacia la salud de Andrade. Ahí, la conductora sinaloense explicó que aquel pronóstico, lejos de hundirla, la llevó a mirar su vida de otra manera.

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"Que afortunada soy, que sé que me puedo morir", pensó al despertar tras conocer esa estimación, reveló durante la transmisión.

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Contó también que cuando su médico le preguntó la razón de su reacción, ella respondió sin dudarlo "porque tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas, un año y medio". Thalía, sorprendida por la entereza de su amiga, respondió entre bromas "hay que darle vuelo a la hilacha".

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Andrade también reconoció que a lo largo de su enfermedad ha atravesado frustración, coraje, ira y miedo, sentimientos que dijo no esconder.

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"Mi enfermedad sé que no tiene cura, pero también estoy consciente de que tengo que vivir", expresó ante la cámara.

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Thalía, por su parte, le recordó a su amiga que ningún pronóstico médico equivale a una certeza absoluta. "Nadie tenemos la fecha en la que vamos a morir, nadie", le dijo durante la transmisión, en un intento por aligerar el peso de la cifra que Andrade había compartido momentos antes.

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Andrade, a su vez, habló del desgaste que implica una enfermedad de este tipo para toda una familia. Contó que ha tenido que adaptar espacios de su casa por su condición y reconoció que cuidar a una persona enferma "es muy cansado porque agotas a la familia".

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La conductora fue diagnosticada públicamente con esclerosis lateral amiotrófica en diciembre de 2025, después de atravesar distintos problemas de salud desde 2023, entre ellos un aneurisma cerebral que afectó temporalmente su habla y su movilidad.

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