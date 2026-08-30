Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 31 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este lunes 31 de agosto de 2026 en sectores del Distrito Central, Francisco Morazán, y Choloma, Cortés.

De acuerdo con la información divulgada por la estatal eléctrica, las interrupciones forman parte de los trabajos de mantenimiento programado en la red de distribución, con los que se busca fortalecer el sistema y mejorar la calidad del servicio.

En el Distrito Central, el corte está previsto entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Durante ese período se verán afectados sectores como barrio El Carmelo, Carmelo Abajo, Las Brisas, barrio La Reforma, Iglesia de los Mormones, colonia Villeda Morales, Colegio IDO, OVISER y Gasolinera Uno, además de zonas aledañas.

Mientras tanto, en Choloma, Cortés, la interrupción del suministro eléctrico se realizará de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde.

Los sectores contemplados en este mantenimiento son residencial Ciudad Jardín, residencial Ciudad Jardín Sur, caserío Agua Prieta, residencial Jardines del Norte y caserío El Fango.

La ENEE informó que los trabajos forman parte del calendario de mantenimientos programados que comprende del lunes 31 de agosto al domingo 6 de septiembre.