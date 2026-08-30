Tabla de posiciones de LaLiga de España: Real Madrid se adueña del liderato y Barcelona se queda

Madrid, España.- Está en marcha la tercera jornada de LaLiga española y el Real Madrid de José Mourinho no ha fallado y va a paso perfecto en sus primeras presentaciones.
Todo comenzó con el apretado triunfo del Racing de Santander de 3-2 sobre el Elche, por lo que los Verdiblancos con este gane consiguieron su primer gane y ya escalaron en la clasificación al quedar en la novena posición.
Por su parte el Levante, ex equipo del hondureño Kervin Arriaga, goleó como local al Real Betis de 5-2.
El Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone no falló como visitante y se llevó un triunfo de 3-1 de la casa del Sevilla.
El Real Madrid de José Mourinho es otro que no falló y terminó goleando 4-0 al Málaga para seguir invicto y con tres ganes para ponerse como líder de LaLiga.
Otro que está peleando por ese liderato es el FC Barcelona que juega este lunes en su cancha ante el Rayo Vallecano, de ganar, iguala al Real Madrid en la cima.