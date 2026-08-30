Tabla de posiciones de LaLiga de España: Real Madrid se adueña del liderato y Barcelona se queda

Madrid, España.- Está en marcha la tercera jornada de LaLiga española y el Real Madrid de José Mourinho no ha fallado y va a paso perfecto en sus primeras presentaciones.

Todo comenzó con el apretado triunfo del Racing de Santander de 3-2 sobre el Elche, por lo que los Verdiblancos con este gane consiguieron su primer gane y ya escalaron en la clasificación al quedar en la novena posición.

Por su parte el Levante, ex equipo del hondureño Kervin Arriaga, goleó como local al Real Betis de 5-2.