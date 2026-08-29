Día y hora de partidos de Champions League; Real Madrid con duro debut

Madrid, España.- El Real Madrid empezará la Liga de Campeones contra el Inter en el Bernabéu; el Barcelona, frente al Feyenoord en el Camp Nou; el Atlético de Madrid, contra el Liverpool en Anfield; el Betis, en el campo del Lille, y el Villarreal, ante el Borussia en Dortmund, según el calendario de la competición anunciado este sábado.
El Real Madrid, el Betis y el Villarreal se estrenarán en esta edición el martes 8 de septiembre, los tres a las 1.00 PM hora hondureña, mientras que el Atlético y el Barcelona lo harán el miércoles 9 de septiembre. El conjunto azulgrana a las 10.45 AM y el rojiblanco a las 1.00 PM.
Tras debutar contra el Inter en casa, el Real Madrid jugará el miércoles 14 de octubre, a las 1.00 PM, contra el Roma en la capital italiana; el miércoles 21 de ese mismo mes (1.00 PM) frente al Leipzig como local y el 4 de noviembre, también miércoles, a las 10.45 en Atenas contra el AEK, dentro de las primeras cuatro citas del torneo.
Después, con todos los restantes duelos a las 1.00 PM, recibirá en la quinta, el martes 24 de noviembre, al PSV Eindhoven; en la sexta, el miércoles 9 de diciembre, visitará al Arsenal; en la séptima, el martes 19 de enero, se enfrentará al LASK en el Bernabéu; y en la octava y última, el miércoles 27 de enero, concluirá la ronda ante el Shakthar Donetsk en Londres, en Stamford Bridge, el estadio del Chelsea.
El Barcelona, después de iniciar la competición ante el Feyenoord el miércoles 9 de septiembre en el Camp Nou, jugará el 13 de octubre, martes, frente al Galatasaray en Turquía; el 20 de octubre, también martes, al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes; y el 3 de noviembre, igualmente martes, al Aston Villa en terreno barcelonista.
El miércoles 25 de noviembre, en el otro encuentro junto al debut que disputará a la 10.45 AMen esta fase, viajará a Bakú para medirse al debutante Sabah; el martes 8 de diciembre recibirá al Manchester City en Barcelona; el miércoles 20 de enero viajará a Lisboa para jugar con el Sporting de Portugal; y el 27 de enero se medirá en casa al Como de Cesc Fábregas, exjugador del conjunto azulgrana y campeón del mundo con España.
El Atlético de Madrid iniciará la competición en Anfield contra el Liverpool, como también ocurrió el pasado curso con derrota por 3-2 para después proseguir su recorrido frente al Manchester United en el Metropolitano (el martes 13 de octubre a las 1.00 PM); frente al Stuttgart en Alemania (el martes 30 de octubre a las 1.00 PM) y contra el Bayern Múnich en el estadio rojiblanco (el martes 3 de noviembre a las 1.00 PM).
Ya el miércoles 25 de noviembre, a las 1.00 PM, repetirá en casa contra el Viking, campeón de la liga noruega; el miércoles 9 de diciembre jugará en Eindhoven contra el PSV, igualmente a las 1:00 PM; el 19 de enero se desplazará al Ártico para medirse al Bodo/Glimt, a las 10.45 AM; y concluirá en su campo el 27 de enero ante el Fenerbahce (1.00 PM).
Calendario completo de fase de grupos de la Champions League
- JORNADA 1: . Martes 8 de septiembre de 2026:
10:45 AM(hora hondureña):
AEK Atenas - LASK.
Brujas - Aston Villa.
1:00 PM:
Borussia Dortmund - Villarreal.
Oporto - Manchester City.
Lille- Betis.
Real Madrid - Inter.
. Miércoles 9 de septiembre de 2026:
10:45 AM:
Barcelona - Feyenoord.
Stuttgart - Viking.
1:00 PM:
Liverpool - Atlético de Madrid.
París Saint-Germain - Slovan Bratislava.
Sporting de Portugal - Galatasaray.
Nápoles - Arsenal.
. Jueves 10 de septiembre de 2026:
10:45 AM:
Fenerbahçe - Roma.
PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk.
1:00 PM:
Como 1907 - Leipzig.
Bayern Múnich - Bodo/Glimt.
Manchester United - Sabah.
Slavia Praga - Lens.
- JORNADA 2. Martes 13 de octubre de 2026:
10:45 AM:
Lens - Sporting de Portugal.
Sabah - Slavia Praga.
1:00 PM:
Arsenal - Lille.
Atlético de Madrid - Manchester United.
Inter - Brujas.
Galatasaray - Barcelona.
Leipzig- PSV Eindhoven.
Viking - Bayern Múnich.
Villarreal - Nápoles
. Miércoles 14 de octubre de 2026:
10:45 AM:
Feyenoord - Como 1907.
LASK - Liverpool.
1:00 PM:
Roma - Real Madrid.
Aston Villa - Fenerbahçe.
Shakhtar Donetsk - AEK Atenas.
Bodø/Glimt- Borussia Dortmund.
Manchester City- Paris Saint-Germain.
Betis - Oporto.
Slovan Bratislava - Stuttgart.
- JORNADA 3: . Martes 20 de octubre de 2026:
10:45 AM:
Fenerbahçe - Slavia Praga.
Sabah - Borussia Dortmund.
1:00 PM:
Roma - Slovan Bratislava.
Oporto - PSV Eindhoven.
Liverpool - Villarreal.
Manchester City- AEK Atenas.
París Saint-Germain - Barcelona.
Nápoles - Bodo/Glimt.
Stuttgart- Atlético de Madrid-
. Miércoles 21 de octubre de 2026:
10:45 AM:
Como 1907- Manchester United.
LOSC Lille - Galatasaray.
1:00 PM:
Aston Villa- Viking.
Brujas - Lens.
Bayern Múnich - Arsenal.
Inter - Shakhtar Donetsk
Real Madrid - Leipzig.
Betis - Feyenoord.
Sporting de Portugal- LASK.
- JORNADA 4:. Martes 3 de noviembre de 2026:
10:45 horas:
Shakhtar Donetsk - Sporting Portugal.
Galatasaray - Stuttgart.
1:00 AM:
Atlético de Madrid - Bayern Múnich.
Barcelona- Aston Villa.
Feyenoord- Inter.
Bodø/Glimt - Lille.
LASK - Slovan Bratislava.
Manchester United - Roma.
Villarreal - París Saint-Germain.
. Miércoles 4 de noviembre de 2026:
10:45 AM:
AEK Atenas - Real Madrid.
Fenerbahçe - Liverpool.
1:00 AM:
Borussia Dortmund- Real Betis.
Oporto - Nápoles.
PSV Eindhoven - Brujas.
Leipzig - Manchester City.
Lens - Como 1907.
Slavia Praga - Arsenal.
Viking - Sabah.
- JORNADA 5:. Martes 24 de noviembre de 2026:
10:45 AM:
Bodø/Glimt- LASK.
Galatasaray - Aston Villa.
1:00 PM:
Arsenal - Borussia Dortmund.
Como 1907- AEK Atenas.
Feyenoord - Oporto.
Manchester City - Nápoles.
RB Leipzig - Lens.
Real Madrid - PSV Eindhoven.
Slovan Bratislava- Real Betis.
. Miércoles 25 de noviembre de 2026:
10:45 AM:
Sabah - Barcelona.
Slavia Praga - Villarreal.
1:00 PM:
Atlético de Madrid- Viking.
Brujas - Liverpool.
Inter - Stuttgart.
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe.
Lille - Bayern Múnich.
París Saint-Germain - Roma.
Sporting de Portugal - Manchester United.
- JORNADA 6:. Martes 8 de diciembre de 2026:
10:45 AM:
Viking - Feyenoord.
Villarreal - Sabah.
1:00 PM:
AEK Atenas - Galatasaray.
Roma- Sporting de Portugal.
Aston Villa- París Saint-Germain.
Barcelona- Manchester City.
Bayern Múnich - Slavia Praga.
Manchester United - RB Leipzig.
Nápoles - Brujas.
. Miércoles 9 de diciembre de 2026:
10:45 AM:
Betis - Como 1907.
Slovan Bratislava - Shakhtar Donetsk.
1:00 PM:
Arsenal - Real Madrid.
Borussia Dortmund - Inter.
LASK - Fenerbahçe.
Liverpool - Oporto.
PSV Eindhoven- Atlético de Madrid.
Lens - Bodø/Glimt.
Stuttgart- Lille.
- JORNADA 7:. Martes 19 de enero de 2027:
10:45 AM:
Bodø/Glimt- Atlético de Madrid.
Galatasaray - Feyenoord.
1.00 PM:
AEK Atenas - Roma.
Aston Villa- Borussia Dortmund.
Inter - Liverpool.
Oporto - Slavia Praga.
Lille - Slovan Bratislava.
Real Madrid - LASK.
Stuttgart - Brujas.
. Miércoles 20 de enero de 2027:
10:45 AM:
Fenerbahçe - Villarreal.
Sabah - Nápoles.
1:00 PM:
Como 1907- Paris Saint-Germain
Manchester United - Bayern Múnich.
RB Leipzig- Shakhtar Donetsk.
Lens- Manchester City.
Real Betis - Arsenal.
Sporting de Portugal - Barcelona.
Viking - PSV Eindhoven.
- JORNADA 8. Miércoles 27 de enero de 2027:
1:00 PM:
Arsenal - Sabah.
Roma- Lille.
Atlético de Madrid - Fenerbahçe.
Borussia Dortmund - AEK Atenas.
Brujas - Bodø/Glimt.
Bayern Múnich - Real Betis.
Barcelona- Como 1907.
Shakhtar Donetsk- Real Madrid.
Feyenoord- RB Leipzig.
LASK- Oporto.
Liverpool - Lens.
Manchester City- Sporting de Portugal.
París Saint-Germain - Galatasaray.
PSV Eindhoven - Stuttgart.
Slavia Praga - Aston Villa.
Nápoles - Viking.
Villarreal - Manchester United.
Slovan Bratislava - Inter.