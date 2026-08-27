Champions League 2026-27: Real Madrid y Barcelona conocen sus rivales en fase de liga

Madrid, España.- La UEFA Champions League ya encendió sus motores. Con el nuevo formato de fase de liga, donde cada club juega ocho partidos contra rivales distintos, tanto el Real Madrid como el FC Barcelona ya conocen la ruta que deberán recorrer entre septiembre de 2026 y enero de 2027 para meterse entre los mejores del continente.
Para clasificar de forma directa a los octavos de final, ambos clubes españoles necesitarán terminar entre los primeros ocho lugares de la tabla general. Si quedan entre el puesto 9 y el 24, tendrán que jugar una ronda de eliminación previa (playoff).
Duelos de Real Madrid y el toque hondureño
El conjunto merengue disputará cuatro partidos en casa y cuatro fuera. En el Santiago Bernabéu recibirá al Inter de Milán, PSV Eindhoven, RB Leipzig y LASK. Sus salidas no serán sencillas, ya que deberá visitar al Arsenal, AS Roma, Shakhtar Donetsk y al AEK Atenas.
Este último choque ante el AEK Atenas tendrá un sabor muy especial para el fútbol centroamericano. En el equipo griego milita el mediocampista hondureño Kervin Arriaga, quien vivirá una Champions soñada. Tras su paso por el Levante, el "catracho" volverá a verse las caras contra el Real Madrid y también se medirá ante el Manchester City en esta misma fase.
Este último choque ante el AEK Atenas tendrá un sabor muy especial para el fútbol centroamericano. En el equipo griego milita el mediocampista hondureño Kervin Arriaga, quien vivirá una Champions soñada. Tras su paso por el Levante, el "catracho" volverá a verse las caras contra el Real Madrid y también se medirá ante el Manchester City en esta misma fase.
Partidos del Real Madrid:
En casa: Inter de Milán, PSV Eindhoven, RB Leipzig y LASK.
De visita: Arsenal, AS Roma, Shakhtar Donetsk y AEK Atenas.
El FC Barcelona se mide a viejos conocidos
Por su parte, el FC Barcelona de Hansi Flick tuvo un sorteo exigente. En el Spotify Camp Nou recibirá al Manchester City —en lo que será la primera visita del club inglés tras la era de Pep Guardiola—, al Aston Villa de Unai Emery, al Feyenoord y al sorpresivo Como dirigido por Cesc Fàbregas.
Fuera de casa, los culés tendrán visitas de alto riesgo: viajarán a Francia para enfrentar al vigente campeón, el Paris Saint-Germain, además de medirse al Sporting de Portugal, al Galatasaray en Turquía y al debutante Sabah de Azerbaiyán.
Partidos del FC Barcelona:
En casa: Manchester City, Aston Villa, Feyenoord y Como.
De visita: PSG, Sporting CP, Galatasaray y Sabah.
El calendario de la fase de liga de la Champions League exacto con las fechas de cada jornada se confirmará este sábado, marcando el inicio de una batalla europea que culminará su primera etapa a finales de enero de 2027.
Los rivales de todos los equipos en la fase de liga de la Champions
Rivales de los cabezas de serie en la Champions League 2026-2027
Paris Saint Germain (Francia): Barcelona (L), Manchester City (V), Roma (L), Aston Villa (V), Galatasaray (L), Villarreal (V), Slovan Bratislava (L) y Como (V).
Bayern Múnich (Alemania): Arsenal (L), Atlético de Madrid (V), Real Betis (L), Manchester United (V), Bodo/Glimt (L), Lille (V), Slavia Praga (L) y Viking (V).
Real Madrid (España): Inter de Milán (L), Arsenal (V), PSV (L), Roma (V), RB Leipzig (L), Shakhtar Donetsk (V), LASK (L) y AEK Atenas (V).
Liverpool (Inglaterra): Atlético de Madrid (L), Inter de Milán (V), Porto (L), Brujas (V), Villarreal (L), Fenerbahce (V), Lens (L) y LASK (V).
Inter de Milán (Italia): Liverpool (L), Real Madrid (V), Brujas (L), Borussia Dortmund (V), Shakhtar Donetsk (L), Feyenoord (V), Stuttgart (L) y Slovan Bratislava (V).
Manchester City (Inglaterra): PSG (L), Barcelona (V), Sporting Lisboa (L), Porto (V), Napoli (L), RB Leipzig (V), AEK Atenas (L) y Lens (V).
Arsenal (Inglaterra): Real Madrid (L), Bayern Múnich (V), Borussia Dortmund (L), Real Betis (V), Lille (L), Napoli (V), Sabah (L) y Slavia Praga (V).
Barcelona (España): Manchester City (L), PSG (V), Aston Villa (L), Sporting Lisboa (V), Feyenoord (L), Galatasaray (V), Como (L) y Sabah (V).
Atlético de Madrid (España): Bayern Múnich (L), Liverpool (V), Manchester United (L), PSV (V), Fenerbahce (L), Bodo/Glimt (V), Viking (L) y Stuttgart (V).