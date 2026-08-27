Ante Real Madrid y City: rivales en Champions de Kervin Arriaga y el AEK Atenas

Zurich, Suiza.- La UEFA realizó el sorteo de la Champions League en su edición 2026-2027 y Kervin Arriaga junto al AEK Atenas ya conocen sus rivales, uno de ellos el Real Madrid. Arriaga acaba de llegar al campeón griego proveniente del Levante y tendrá la oportunidad de disputar el torneo más importante del mundo a nivel de clubes. De hecho, en la fase previa donde consiguieron el boleto tuvo la oportunidad de entrar a los 86 minutos cuando AEK derrotaba 4-0 al Lesvki Sofia en casa.

Arriaga ya sabe lo que significa enfrentarse al conjunto merengue. La temporada anterior, cuando defendía la camiseta del Levante, tuvo la oportunidad de jugar ante el Real Madrid. Pero el Real Madrid no será el único gigante que aparecerá en el calendario de Arriaga. El catracho también deberá enfrentarse al Manchester City, otro de los grandes protagonistas del fútbol internacional en los últimos años. Kervin Arriaga y el AEK Atenas no visitarán el Santiago Bernabéu. El juego ante los blancos será de local en el Estadio Agia Sofía. En tanto, sus otros encuentros en casa serán ante la Roma de Italia, Galatasaray de Turquía y LASK de Austria. Mientras los duelos de visita serán ante Manchester City, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk y Como de Italia.

Real Madrid y Barcelona