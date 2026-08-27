Oficial: Comunicado del Atlético sobre Julián Álvarez y el Barcelona

Madrid, España.- El Club Atlético de Madrid ha lanzado un comunicado sobre Julián Álvarez y el FC Barcelona en medio de toda la polémica por el deseo del jugador en marcharse. En el escrito, el Consejo de Administración del equipo colchonero mostró un respaldo a la directiva en no negociar al delantero argentino con el equipo culé.

A falta de seis días para el cierre del mercado de fichajes, el futuro de Julián Alvarez está entre la continuidad en el Atlético o la salida a otro club distinto al Barcelona o al Real Madrid, con el Arsenal como el único equipo que se ha posicionado para ello, aunque la operación aún es inconcreta, sin propuesta actual y sin el visto bueno del atacante, que quiere jugar en el conjunto azulgrana.

El delantero argentino no ha participado en los dos últimos entrenamientos del equipo rojiblanco debido a una indisposición, sufrida desde la noche del pasado martes al miércoles, por lo que ya se no ejercitó ese día. Este jueves, por segundo día seguido, tampoco se entrenó al continuar el malestar por la citada indisposición. Julián Alvarez ha expresado pública y privadamente su deseo de fichar por el Barcelona en este mercado de verano. Ya se lo transmitió al conjunto rojiblanco en el tramo final de la pasada temporada e insistió en ello el pasado 22 de junio, al término del partido entre Argentina y Austria en la fase de grupos del Mundial 2026.

Respaldo unánime del Consejo de Administración a la estrategia del club.



No se negociará el traspaso de Julián Alvarez al FC Barcelona.



ℹ️ https://t.co/JvIMjddRvd — Atlético de Madrid (@Atleti) August 27, 2026

El atacante declaró entonces que “lo mejor para todos es una transferencia” y apuntó que quiere “cumplir” su “sueño”, de jugar en el Barcelona, aunque no citó al conjunto azulgrana.

Comunicado del Atlético de Madrid:

Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Alvarez al Fútbol Club Barcelona. Los miembros del Consejo de Administración son conscientes de que “el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes.