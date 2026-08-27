Horóscopo de hoy: ¿Qué tienen preparado los astros para ti este 27 de agosto?

Tegucigalpa, Honduras.- El horóscopo de hoy, jueves 27 de agosto, trae consejos para afrontar las situaciones que podrían presentarse durante la jornada.
Descubre qué tienen preparado los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tu familia reclamará más tiempo a tu lado, y este será un buen motivo para reducir tu jornada de trabajo. Ya hace tiempo que estabas buscando una excusa para pasar más tiempo con los tuyos, y además materializar la idea de aumentar la familia.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tienes luz verde para hacer y deshacer en cuestiones amorosas. Si estás casado o unido a alguien podrás expresar fácilmente tu afecto. Si estás solo, un nuevo amor puede iluminar tu vida. También mejorará tu trato con tus amistades, compañeros de trabajo y familiares.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). La buena comunicación entre compañeros puede abrirte puertas que hasta ahora has visto cerradas para ti. Tu vida profesional dará un giro inesperado que va a beneficiarte; procura estar alerta y preparado para afrontar cambios productivos y mejoras económicas.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Día muy favorable para dirigir tu vida a un cambio inevitable que estabas buscando desde hace tiempo. Tendrás que ser muy firme en tu empeño y dejar atrás a quien no te entienda. Será lo mejor para tu estabilidad emocional.
LEO (23 julio - 22 agosto). Alguien relativamente importante de tu pasado vuelve a aparecer en tu vida y puede que te haga dudar de las decisiones que entonces tomaste. No debes dejarte atrapar por el pasado y mira de hoy en adelante, que es lo que importa.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Hoy será un día muy especial en el plano sentimental. Vas a recibir una agradable sorpresa por parte de la persona amada que te llenará de emoción. No te quedes nada dentro, explora tus emociones y comparte tus alegrías.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tendrás que replantearte tu opinión acerca de los compañeros del trabajo, pues ellos te están haciendo más favores de los que pensabas. Buen día para la diversión y las actividades lúdicas.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Los celos pueden ser hoy un problema en tu relación de pareja. Podrías verte acosado por el recuerdo de una persona con la que hace algún tiempo mantuviste una relación amorosa, y la tentación estará demasiado cerca, a la vista de tu media naranja.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Deberías fiarte hoy en tu intuición para manejar las relaciones con algunas personas, ya sea en el trabajo o fuera de él; pese a que todas las señales externas sean positivas, tú sabes que alguien te está engañando.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu don de gentes y tu amabilidad te serán de gran ayuda para apuntarte a un proyecto de trabajo, de estudios o en plan lúdico que se gesta a tu alrededor. No permitas que tu vena altiva se imponga.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tendrás tantas ocupaciones que no podrás improvisar nada a lo largo del día, cada minuto estará medido. Es una pena, porque los astros te abren hoy un abanico de posibilidades para cambiar de planes. Tendrás también proposiciones por parte de tus amigos.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tu pareja necesita compartir contigo tus proyectos más ambiciosos, tal vez los más íntimos, que no ha contado a nadie todavía, y deberás tener la paciencia de escuchar y aconsejar, por muy raros que te parezcan.