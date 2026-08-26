Hondureños responden con solidaridad a la campaña para familias afectadas por sequía

Tegucigalpa, Honduras.- La sequía azota los campos donde se cultivan granos básicos y otros productos que forman parte de la alimentación diaria de miles de familias en el Corredor Seco de Honduras. Ante la escasez de alimentos, muchos hogares se han visto obligados a limitar al extremo sus comidas.

Ante este panorama, los corazones solidarios comienzan a extender sus manos aportando un granito de arena. Como respuesta a la difícil situación que enfrentan los habitantes de la zona sur del país, la población se suma a la campaña impulsada por EL HERALDO para llevar ayuda a las familias más afectadas.

Y es que la crisis que enfrentan miles de familias quedó expuesta en los últimos días, cuando EL HERALDO documentó comunidades donde los granos básicos se agotaron y algunos hogares apenas logran reunir alimento para una o dos comidas al día.

Ante esa realidad, hondureños de distintos sectores comienzan a mostrar interés en ayudar. Algunos buscan aportar alimentos, otros recursos y unos simplemente encontrar la manera de hacer llegar una mano amiga a quienes hoy atraviesan uno de los momentos más difíciles.