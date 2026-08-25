Corredor Seco: un llamado a la solidaridad

Las condiciones de vida de miles de compatriotas se agudizan día a día a causa de la sequía que azota a Honduras. Las imágenes y testimonios recabados por los equipos de prensa de Diario EL HERALDO en las comunidades afectadas no dejan lugar a dudas: nos enfrentamos a una verdadera crisis humanitaria.

Las cosechas de maíz y frijoles se han perdido por completo. Muchas familias carecen incluso del dinero mínimo para comprar el sustento diario, una realidad desgarradora que golpea con fuerza implacable a niños, adultos, ancianos y al ganado maltrecho por la sed.

Si bien la crisis exige una respuesta gubernamental urgente -que debe ir más allá de las raciones de alimentos e incluir redes de empleo temporal y planes de desarrollo a mediano y largo plazo-, la urgencia del hambre no puede esperar, ya que aunque la lluvia llegara mañana, la recuperación de estas familias no ocurrirá de la noche a la mañana.

En EL HERALDO no podemos quedarnos de brazos cruzados.

Por ello, hemos iniciado una campaña de solidaridad para recolectar y llevar alimentos a las comunidades más golpeadas del Corredor Seco. Apelamos al corazón de nuestros lectores y de la sociedad hondureña para sumarse a esta causa.

¿Qué donar?: estaremos recibiendo alimentos básicos no perecederos como arroz, frijoles, enlatados, leche en polvo, manteca, aceite y alimento para animales domésticos.

Toda ayuda será bien recibida en las instalaciones de Diario EL HERALDO, Colonia Loarque, Tegucigalpa. En este momento de crisis todo suma y ninguna ayuda es poca para llevar asistencia a estas familias, que muchas veces se acuestan sin haber probado un bocado de comida en las remotas comunidades del sur de Honduras.