¿Seguirán las condiciones secas y cálidas este jueves en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones mayormente secas y cálidas continuarán este jueves -27 de agosto- en gran parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico de Cenaos. Durante la tarde, el viento acelerado proveniente del Mar Caribe generará algunas lluvias débiles y dispersas, además de chubascos muy aislados en las regiones Oriental, Norte y Noroccidental. El pronóstico indica que estas precipitaciones serán de carácter débil y se presentarán de forma dispersa, mientras las condiciones cálidas se mantendrán en el resto del país.

En cuanto a los oleajes, se esperan condiciones de uno a tres pies en el mar Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca las olas alcanzarán entre dos y cuatro pies.

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