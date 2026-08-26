¿Seguirán las condiciones secas y cálidas este jueves en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones mayormente secas y cálidas continuarán este jueves -27 de agosto- en gran parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico de Cenaos.
Durante la tarde, el viento acelerado proveniente del Mar Caribe generará algunas lluvias débiles y dispersas, además de chubascos muy aislados en las regiones Oriental, Norte y Noroccidental.
El pronóstico indica que estas precipitaciones serán de carácter débil y se presentarán de forma dispersa, mientras las condiciones cálidas se mantendrán en el resto del país.
En cuanto a los oleajes, se esperan condiciones de uno a tres pies en el mar Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca las olas alcanzarán entre dos y cuatro pies.
Temperatura
Para el Distrito Central se pronostica una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 22 C°. En la Región Central, la máxima será de 33 C° y la mínima de 22 C°.
En la Región Insular se esperan 30 C° como temperatura máxima y 24 C° como mínima. Para la Región Norte se prevé una máxima de 33 C° y una mínima de 24 C°.
La Región Oriental tendrá una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 20 C°, mientras que en la Región Sur se alcanzarán hasta 40 C° y la mínima será de 27 C°.
En la Región Occidental se pronostica una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 16 C°, según el reporte brindado por el pronosticador de turno Jeffrey Flores.
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