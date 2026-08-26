Alertan por riesgo de enfermedades gastrointestinales ante escasez de agua

Tegucigalpa, Honduras.- Debido a la escasez de agua que se registra en varias regiones del país, los casos de enfermedades gastrointestinales podrían aumentar, según alertan expertos. Para evitar un incremento, la Secretaría de Salud (Sesal) hizo un llamado a los padres de familia para que lleven a sus hijos a los establecimientos sanitarios y completen el esquema de vacunación, especialmente contra el rotavirus. Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), explicó que actualmente no se registra un aumento de las enfermedades diarreicas en los menores.

Explicó que la vigilancia de las diarreas por rotavirus en el país es de tipo centinela; esto significa que el seguimiento se realiza únicamente en determinados establecimientos de salud, donde se toman muestras a pacientes para determinar si la diarrea es causada por rotavirus, o una bacteria.

El repunte de casos de esta enfermedad puede estar relacionado, entre otros factores, con problemas de disponibilidad de agua potable, porque reduce la higiene personal y obliga a la población a consumir agua de fuentes no seguras o contaminadas. Y ante la escasez que enfrenta gran parte de la población en el país, no se podría descartar un posible incremento en la enfermedad. "Actualmente no tenemos reporte de aumento de diarrea por rotavirus en este momento en la vigilancia centinela que seguimos en el país", dijo. Para prevenir el incremento de casos, la funcionaria recordó que el país cuenta con una vacuna que protege a los niños menores de cinco años contra el rotavirus y forma parte del esquema nacional de inmunización. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la infección por el rotavirus es la causa más común de diarrea en niños menores de cinco años en todo el mundo. En algunos casos, los cuadros pueden ser graves y representar un riesgo para la salud de los menores.