Estado paga más de L26.2 millones a hospitales privados para reducir mora quirúrgica

Tegucigalpa, Honduras.- Una millonaria suma de dinero orientada a descongestionar la gran lista de espera quirúrgica que hay en los centros asistenciales públicos ha pagado el Estado a los hospitales privados, como parte de la estrategia para reducir la mora quirúrgica en el sistema sanitario.
De acuerdo al portal del Observatorio Ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que monitorea el gasto de emergencia, señala que el Estado, a través de la Secretaría de Salud, ha pagado desde marzo a julio más de 26.29 millones de lempiras a seis hospitales privados.
Son 405 procedimientos quirúrgicos que han realizado los establecimientos privados de los departamentos de Cortés, Atlántida y Francisco Morazán.
Según el análisis, son 25.71 millones de lempiras que corresponden a procedimientos quirúrgicos, mientras que 577,552 lempiras son por valoraciones preoperatorias y manejo médico.
El Centro Médico Lancetilla, ubicado en Tela, aparece como el establecimiento con mayor número de facturas, con 125 registros, a ese hospital el Estado ha desembolsado un total de 7,780,210 lempiras.
El Hospital y Clínicas San Jorge, ubicado en Tegucigalpa, es el segundo con más intervenciones realizadas; en total fueron 114, lo que representa el 28.1% del total de procedimientos.
Este establecimiento sanitario ha recibido del Gobierno más de 7.6 millones de lempiras.
El tercer establecimiento que más dinero ha recibido es el Hospital y Clínicas Viera, con aproximadamente L4.33 millones, seguido por el Hospital CEMESA, con L3.66 millones, y la Clínica PorSalud, con L2.74 millones.
En cuanto a los procedimientos, las operaciones relacionadas con la vesícula biliar dominan ampliamente la facturación. Las colecistectomías y registros relacionados con colelitiasis suman 177 facturas, por un monto aproximado de L14.91 millones.
Al menos 144 registros contienen una colecistectomía laparoscópica, reflejando que este procedimiento constituye una de las intervenciones recurrentes dentro de los pacientes que estaban en la lista de espera.
Las cirugías para tratar hernias ocupan el segundo gran bloque; las hernioplastias y herniorrafias registran 124 procedimientos como categoría principal, con un valor de L6.66 millones.
Los datos indican que las intervenciones umbilicales, inguinales, supraumbilicales, epigástricas, incisionales y otras variantes son las más comunes.
Aunque en el programa de reducción de la mora quirúrgica participan seis hospitales de tres departamentos, el registro incluye pacientes procedentes de municipios como Marcovia, Morocelí, Güinope, Juticalpa, Catacamas, Yauyupe, Lepaterique, Talanga, Tatumbla, Guaimaca y otros.