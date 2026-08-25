Estado paga más de L26.2 millones a hospitales privados para reducir mora quirúrgica

Tegucigalpa, Honduras.- Una millonaria suma de dinero orientada a descongestionar la gran lista de espera quirúrgica que hay en los centros asistenciales públicos ha pagado el Estado a los hospitales privados, como parte de la estrategia para reducir la mora quirúrgica en el sistema sanitario. De acuerdo al portal del Observatorio Ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que monitorea el gasto de emergencia, señala que el Estado, a través de la Secretaría de Salud, ha pagado desde marzo a julio más de 26.29 millones de lempiras a seis hospitales privados. Son 405 procedimientos quirúrgicos que han realizado los establecimientos privados de los departamentos de Cortés, Atlántida y Francisco Morazán.

Según el análisis, son 25.71 millones de lempiras que corresponden a procedimientos quirúrgicos, mientras que 577,552 lempiras son por valoraciones preoperatorias y manejo médico. El Centro Médico Lancetilla, ubicado en Tela, aparece como el establecimiento con mayor número de facturas, con 125 registros, a ese hospital el Estado ha desembolsado un total de 7,780,210 lempiras. El Hospital y Clínicas San Jorge, ubicado en Tegucigalpa, es el segundo con más intervenciones realizadas; en total fueron 114, lo que representa el 28.1% del total de procedimientos. Este establecimiento sanitario ha recibido del Gobierno más de 7.6 millones de lempiras. El tercer establecimiento que más dinero ha recibido es el Hospital y Clínicas Viera, con aproximadamente L4.33 millones, seguido por el Hospital CEMESA, con L3.66 millones, y la Clínica PorSalud, con L2.74 millones. En cuanto a los procedimientos, las operaciones relacionadas con la vesícula biliar dominan ampliamente la facturación. Las colecistectomías y registros relacionados con colelitiasis suman 177 facturas, por un monto aproximado de L14.91 millones.