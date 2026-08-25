Dictan medidas distintas a la prisión para Joel Ramos, excoordinador de transporte electoral

Según la Fiscalía, Joel Ramos García permitió que la empresa encargada del traslado del material electoral sustituyera los camiones por autobuses, incumpliendo el contrato con el CNE.Este expediente, cuya audiencia de declaración de imputado se celebró el lunes 24 de agosto, es independiente de otro proceso que ya enfrenta Ramos y que también está relacionado con el proceso electoral.La defensa de Ramos amplió que ante la existencia de este nuevo requerimiento, habían solicitado al juez una acumulación de procesos para enfrentar ambos casos en un solo proceso. Sin embargo, el juez con jurisdicción nacional con competencia penal determinó que las causas se conozcan por separado.En la reciente audiencia de declaración de imputados, la jueza determinó imponerle medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado para firmar el libro correspondiente.