Dictan medidas distintas a la prisión para Joel Ramos, excoordinador de transporte electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El excoordinador de Transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), Joel Ramos, continuará enfrentando un proceso judicial por presuntos delitos electorales bajo medidas distintas a la detención judicial.

El exfuncionario compareció ante los tribunales por una nueva causa relacionada con presuntos delitos electorales en perjuicio de la Constitución de la República, que se derivan de los hechos ocurridos el pasado 9 de marzo de 2025, cuando en las elecciones primarias un número considerable de maletas electorales no llegaron a su destino en tiempo y forma.

Durante la jornada incluso algún material fue transportado a los centros de votación en buses rapiditos de la ruta urbana. Las demoras en la entrega se registraron tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.