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Dictan medidas distintas a la prisión para Joel Ramos, excoordinador de transporte electoral

La audiencia inicial contra el exfuncionario del CNE quedó programada para el próximo 3 de septiembre

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 14:06
Dictan medidas distintas a la prisión para Joel Ramos, excoordinador de transporte electoral

Ramos continuará sometido a a ambos procesos judiciales en libertad mientras avanza la causa.

 Foto de archivo.

Tegucigalpa, Honduras.- El excoordinador de Transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), Joel Ramos, continuará enfrentando un proceso judicial por presuntos delitos electorales bajo medidas distintas a la detención judicial.

El exfuncionario compareció ante los tribunales por una nueva causa relacionada con presuntos delitos electorales en perjuicio de la Constitución de la República, que se derivan de los hechos ocurridos el pasado 9 de marzo de 2025, cuando en las elecciones primarias un número considerable de maletas electorales no llegaron a su destino en tiempo y forma.

Durante la jornada incluso algún material fue transportado a los centros de votación en buses rapiditos de la ruta urbana. Las demoras en la entrega se registraron tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

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Según la Fiscalía, Joel Ramos García permitió que la empresa encargada del traslado del material electoral sustituyera los camiones por autobuses, incumpliendo el contrato con el CNE.

Este expediente, cuya audiencia de declaración de imputado se celebró el lunes 24 de agosto, es independiente de otro proceso que ya enfrenta Ramos y que también está relacionado con el proceso electoral.

La defensa de Ramos amplió que ante la existencia de este nuevo requerimiento, habían solicitado al juez una acumulación de procesos para enfrentar ambos casos en un solo proceso. Sin embargo, el juez con jurisdicción nacional con competencia penal determinó que las causas se conozcan por separado.

En la reciente audiencia de declaración de imputados, la jueza determinó imponerle medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado para firmar el libro correspondiente.

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Ramos continuará sometido a ambos procesos judiciales en libertad mientras avanza la causa.

La audiencia inicial quedó programada para el próximo 3 de septiembre, fecha en la que se conocerán los avances del mismo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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