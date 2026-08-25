El histórico gesto de Donald Trump tras el fallecimiento de Dolly Parton a los 80 años

Washington, Estados Unidos.- Dolly Parton murió este martes en su casa de Nashville, Tennessee, a los 80 años. La confirmación llegó a través de un video publicado en las cuentas de Instagram y Facebook de la cantante, en el que su sobrino, Bryan Seaver, se dirigió a los seguidores de la artista en nombre de toda la familia. "Mi nombre es Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean, hermana, Tía Granny para una generación y Gigi para la siguiente", expresó en el video. Por ahora no se ha revelado la causa de muerte. Seaver, quien además se desempeñó como jefe de seguridad de la cantante durante más de dos décadas, aseguró que la grabación era algo que la propia Dolly le había pedido preparar con anticipación.

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"Es un honor, un honor mezclado con un orgullo absoluto y una gran tristeza. Pero la tristeza es nuestra, no de Dolly. Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús, seguramente junto a Carl, sus padres y muchos otros que la esperaban y anhelaban encontrarse con ella en el cielo", dijo. Horas después de conocerse la noticia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en Truth Social para despedir a la cantante.

"Es muy triste informar que Dolly Parton, una de las mejores cantantes de música country, y mucho más allá de ese género, de todos los tiempos, acaba de fallecer. Es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella, y nunca la habrá", escribió el mandatario. El republicano acompañó sus palabras con la ordenanza de que la bandera de Estados Unidos ondee a media asta durante siete días en todo el territorio nacional, medida que, según precisó, comenzaría a regir esta misma noche. "En su honor, voy a bajar la bandera de Estados Unidos en todo el país durante un período de una semana, a partir de esta noche a las 6:00 p.m. Descansa en paz, Dolly. El mundo te quiere", agregó en la publicación. El deceso de la cantante se produce después de meses marcados por complicaciones de salud que la obligaron a cancelar apariciones y presentaciones. En mayo pasado, Parton anunció que suspendía un show programado en Las Vegas y reveló que llevaba varios años recibiendo tratamiento por cálculos renales. Apenas el viernes 21 de agosto, la artista había hablado del tema en una entrevista con la revista People. "Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no les presté atención mientras cuidaba a Carl", relató, en referencia a su esposo, Carl Dean, fallecido en marzo de 2025 a los 82 años tras casi seis décadas de matrimonio. En esa misma conversación, la cantante quiso transmitir optimismo a sus seguidores. "Aunque todavía me estoy sanando, sigo trabajando", afirmó. Nacida en 1946 en Pittman Center, Tennessee, Dolly Parton construyó una trayectoria de más de sesenta años que la consolidó como una de las figuras más influyentes de la música estadounidense. Autora de temas como Jolene y I Will Always Love You, esta última convertida en un éxito mundial gracias a la versión de Whitney Houston, acumuló once premios Grammy, tres Emmy y un Óscar honorífico entregado en 2025 por su trayectoria y labor humanitaria.