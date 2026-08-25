Rodrigo Auzmendi, exMotagua, interesa a club de Alemania que ha sido campeón europeo

Buenos Aires, Argentina.- El delantero argentino Rodrigo Auzmendi, recordado por su destacado paso por Motagua en Honduras, se encuentra en el centro de las miradas del mercado de pases internacional. El actual atacante del San Lorenzo de Almagro de Argentina está en negociaciones para dar el salto definitivo al fútbol europeo, siendo pretendido formalmente por el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga de Alemania, según reveló el periodista especializado en fichajes de TyC Sports, Germán García Grova. El ariete llegó al balompié hondureño a principios de 2024 para enrolarse en las filas del conjunto azul profundo tras la gestión compartida con su hermano, Agustín Auzmendi.

Tras ser presentado oficialmente el 30 de enero de ese año, el atacante no tardó en explotar sus virtudes goleadoras, convirtiéndose en una de las figuras más determinantes del certamen local y despertando el interés inmediato de instituciones de la primera división de su país natal. Su buen desempeño en Honduras le abrió las puertas de la Superliga Argentina en junio de 2025 de la mano del estratega Pedro Troglio, quien lo incorporó a las filas de Banfield. En el "Taladro", Auzmendi se adaptó con rapidez al ritmo competitivo y sostuvo una cuota goleadora constante, rendimiento que le valió para ser contratado este año por San Lorenzo de Almagro, club donde se consolidó rápidamente como el principal referente de área. No obstante, la operación con el equipo alemán requiere un proceso de negociación a varias bandas. La ficha del jugador pertenece actualmente al Querétaro de México y se encuentra cedido a préstamo en el "Ciclón" argentino hasta el mes de diciembre.