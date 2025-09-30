Dolly Parton no recibirá su Oscar honorífico por problemas de salud

Los Ángeles, Estados Unidos.- Dolly Parton no asistirá a la ceremonia de los Governors Awards de la Academia de Hollywood, donde será homenajeada con un Oscar honorífico, debido a cuestiones de salud, según informó The Hollywood Reporter.

La gala, prevista para el 16 de noviembre, distinguirá a la cantante de country de 79 años con el premio humanitario Jean Hersholt, en una ceremonia donde también se reconocerá la trayectoria de Tom Cruise.

Esta semana Parton anunció en su cuenta de X que pospondrá hasta septiembre de 2026 los seis conciertos que tenía previsto ofrecer en Las Vegas en diciembre de este año, debido a problemas de salud.