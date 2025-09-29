Dolly Parton pospone sus conciertos a 2026 por motivos de salud

Dolly Parton anunció que los seis conciertos previstos en Las Vegas no se llevarán a cabo este año como estaba programado.
La cantante explicó que, por recomendación médica, deberá someterse a procedimientos que le impiden ensayar y preparar el espectáculo en las condiciones que exige.
“Como muchos saben, he estado enfrentando algunos problemas de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos”, señaló en un comunicado difundido en su cuenta de X.
La intérprete de country recalcó que sus seguidores merecen un show en plenitud.
“Ustedes pagan buen dinero para verme actuar, y quiero estar en mi mejor momento para ustedes”, escribió.
En el mismo mensaje aclaró que la decisión no implica un retiro: “Solo necesito un poco de tiempo para estar lista para el show (...) y para más grandes aventuras junto a todos ustedes”.
La serie de conciertos titulada Dolly: Live in Las Vegas, inicialmente anunciada para diciembre de 2025 en The Colosseum at Caesars Palace, fue reagendada para septiembre de 2026.
Los conciertos se realizarán los días 17, 19, 20, 23, 25 y 26 de ese mes.
Con más de seis décadas de trayectoria, Parton se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de la música country y pop.
Su legado abarca clásicos como Jolene y 9 to 5, además de una prolífica carrera como compositora y productora.