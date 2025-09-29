  1. Inicio
Dolly Parton pospone sus conciertos a 2026 por motivos de salud

Dolly Parton confirmó que sus conciertos en Las Vegas se realizarán en septiembre de 2026, tras posponerlos por recomendación médica

  • 29 de septiembre de 2025 a las 10:33
Dolly Parton anunció que los seis conciertos previstos en Las Vegas no se llevarán a cabo este año como estaba programado.

 Foto: Shutterstock
La cantante explicó que, por recomendación médica, deberá someterse a procedimientos que le impiden ensayar y preparar el espectáculo en las condiciones que exige.

 Foto: EFE
“Como muchos saben, he estado enfrentando algunos problemas de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos”, señaló en un comunicado difundido en su cuenta de X.

 Foto: Shutterstock
La intérprete de country recalcó que sus seguidores merecen un show en plenitud.

 Foto: Shutterstock
“Ustedes pagan buen dinero para verme actuar, y quiero estar en mi mejor momento para ustedes”, escribió.

 Foto: Shutterstock
En el mismo mensaje aclaró que la decisión no implica un retiro: “Solo necesito un poco de tiempo para estar lista para el show (...) y para más grandes aventuras junto a todos ustedes”.

 Foto: Shutterstock
La serie de conciertos titulada Dolly: Live in Las Vegas, inicialmente anunciada para diciembre de 2025 en The Colosseum at Caesars Palace, fue reagendada para septiembre de 2026.

 Foto: Shutterstock
Los conciertos se realizarán los días 17, 19, 20, 23, 25 y 26 de ese mes.

 Foto: Shutterstock
Con más de seis décadas de trayectoria, Parton se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de la música country y pop.

 Foto: Shutterstock
Su legado abarca clásicos como Jolene y 9 to 5, además de una prolífica carrera como compositora y productora.

 Foto: Shutterstock
