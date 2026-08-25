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Enfermeras auxiliares y Salud alcanzan acuerdos tras conflicto por masivos despidos

Entre los acuerdos a los llegó la Sesal con el gremio de enfermería está el reintegro inmediato de 102 enfermeras auxiliares que fueron despedidas en los últimos días.

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 15:21
Enfermeras auxiliares y Salud alcanzan acuerdos tras conflicto por masivos despidos

Las autoridades sanitarias dialogaron este martes con representantes de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras para llegar acuerdos.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) y la Secretaría de Salud alcanzaron este martes una serie de acuerdos, luego que el gremio denunciara masivos despidos y pagos atrasados.

Entre los principales acuerdos se encuentra el reintegro inmediato de 102 enfermeras auxiliares que fueron notificados de la finalización de sus labores en este año.

Tras los acuerdos, los trabajadores continuarán desempeñándose normalmente en sus establecimientos de salud, mientras la Secretaría de Salud dará seguimiento a los casos correspondientes.

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Además del reintegro, ambas partes abordaron temas relacionados con las condiciones laborales del personal de enfermería, entre ellos la reasignación y reclasificación de trabajadores a nivel nacional.

La reunión también incluyó la discusión sobre el fortalecimiento de los centros públicos de formación de enfermería y la regulación y supervisión de los centros privados que ofrecen formación en esta área.

El gremio denunció el pasado lunes 24 de agosto los despidos masivos y la falta de pagos salariales de varias enfermeras, lo que llevó a las enfermeras a tomar acciones de protesta.

Sin embargo, las mismas fueron frenadas tras el llamado a diálogo por parte de las autoridades sanitarias.

El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, destacó la importancia de mantener abiertos los espacios de diálogo con los diferentes gremios y colegios profesionales para buscar soluciones a las diferencias existentes.

"Es normal y totalmente aceptado el disenso cuando tenemos este tipo de reuniones. En ese disenso encontramos los acuerdos y consensos que permiten brindar una mejor atención con calidad y calidez.

"El fin determinado de esta Secretaría, de la Aneeah y de las demás agrupaciones profesionales seguirá siendo el paciente", señaló el funcionario.

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Las autoridades de Salud también informaron que darán seguimiento a las denuncias presentadas por la Aneeah en relación a las actuaciones de directores de establecimientos de salud.

Midence indicó que se analizará cada caso y se continuará con el procedimiento correspondiente, a fin de determinar las acciones pertinentes.

El presidente de la Aneeah, Josué Orellana, se manifestó satisfecho por los acuerdos a los que llegaron con las autoridades.

"Les aseguramos a todos nuestros compañeros enfermeros auxiliares que se les había notificado que no iban a seguir laborando, que van a continuar en sus labores normalmente", dijo.

Agregó que esperan que los directores de los establecimientos sanitarios cumplan con las directrices que las autoridades acordaron con el gremio y reintegren a los compañeros.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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