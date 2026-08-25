Enfermeras auxiliares y Salud alcanzan acuerdos tras conflicto por masivos despidos

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah) y la Secretaría de Salud alcanzaron este martes una serie de acuerdos, luego que el gremio denunciara masivos despidos y pagos atrasados. Entre los principales acuerdos se encuentra el reintegro inmediato de 102 enfermeras auxiliares que fueron notificados de la finalización de sus labores en este año. Tras los acuerdos, los trabajadores continuarán desempeñándose normalmente en sus establecimientos de salud, mientras la Secretaría de Salud dará seguimiento a los casos correspondientes.

Además del reintegro, ambas partes abordaron temas relacionados con las condiciones laborales del personal de enfermería, entre ellos la reasignación y reclasificación de trabajadores a nivel nacional. La reunión también incluyó la discusión sobre el fortalecimiento de los centros públicos de formación de enfermería y la regulación y supervisión de los centros privados que ofrecen formación en esta área. El gremio denunció el pasado lunes 24 de agosto los despidos masivos y la falta de pagos salariales de varias enfermeras, lo que llevó a las enfermeras a tomar acciones de protesta. Sin embargo, las mismas fueron frenadas tras el llamado a diálogo por parte de las autoridades sanitarias. El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, destacó la importancia de mantener abiertos los espacios de diálogo con los diferentes gremios y colegios profesionales para buscar soluciones a las diferencias existentes. "Es normal y totalmente aceptado el disenso cuando tenemos este tipo de reuniones. En ese disenso encontramos los acuerdos y consensos que permiten brindar una mejor atención con calidad y calidez. "El fin determinado de esta Secretaría, de la Aneeah y de las demás agrupaciones profesionales seguirá siendo el paciente", señaló el funcionario.