Los pecados de Alexander Ardón y la justicia que no llegó a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Alexander Ardón, alias “Chande”, confesó ante fiscales y jurados de Estados Unidos que aceptaba responsabilidad por 56 asesinatos. También declaró sobre torturas, pagos de millonarios sobornos a políticos, personas heridas y conspiraciones para matar a funcionarios hondureños. Pero esas confesiones no han derivado en acusaciones de parte del Ministerio Público contra Alexander Ardón en Honduras por esos homicidios.

El exalcalde de El Paraíso, Copán, y uno de los líderes del cartel “Doble AA” habló bajo juramento durante los procesos judiciales celebrados en Nueva York contra Juan Antonio “Tony” Hernández y el expresidente Juan Orlando Hernández. En el juicio contra Juan Orlando Hernández, los fiscales estadounidenses le preguntaron por cuántos homicidios aceptaba responsabilidad. Ardón respondió que eran 56. De esa cantidad, precisó que dos asesinatos los había cometido personalmente. También reconoció responsabilidad por seis personas heridas y participación en actos de tortura. Las declaraciones expusieron parte del funcionamiento de una estructura criminal que, según el propio Ardón, combinó durante años el narcotráfico, la violencia y relaciones con sectores políticos y policiales de Honduras.

El dinero para matar al general Julián Arístides González

Uno de los casos más graves mencionados durante el juicio fue el asesinato del general retirado Julián Arístides González Irías, quien dirigió la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN). González fue asesinado en Tegucigalpa el 8 de diciembre de 2009.

Durante el proceso contra Juan Orlando Hernández, los fiscales preguntaron a Ardón cuál había sido su participación en la conspiración para matar al general. La respuesta fue directa: “Dinero”. Según declaró Ardón, había entregado dinero al narcotraficante Wilter Blanco, quien quería matar a González. De acuerdo con su testimonio, su participación consistió en aportar recursos para la conspiración. La declaración debe entenderse dentro de su contexto: fue un testimonio rendido por Ardón ante la justicia estadounidense. La afirmación sobre su participación no equivale por sí misma a una condena emitida por un tribunal hondureño.

También habló del asesinato de Alfredo Landaverde

El nombre de Gustavo Alfredo Landaverde Hernández también apareció durante el testimonio. Landaverde, político y experto en seguridad ciudadana, ocupó cargos relacionados con la lucha contra el narcotráfico y fue asesor de la Secretaría de Seguridad. Fue asesinado el 7 de diciembre de 2011 cuando se desplazaba en un vehículo junto con su esposa, Hilda Caldera, quien sobrevivió al ataque.

Ardón reconoció ante los fiscales estadounidenses haber conspirado para cometer ese asesinato. En Honduras, el caso Landaverde sí llegó a los tribunales. Marvin Andino Mascareño fue condenado por el asesinato de Landaverde y la tentativa de asesinato contra Caldera. Sin embargo, la condena contra Andino debe diferenciarse de la declaración de Ardón sobre su propia participación en el crimen. Ardón se entregó a las autoridades estadounidenses el 14 de marzo de 2019 y posteriormente se declaró culpable. Durante su testimonio también reconoció que esperaba obtener un beneficio por su cooperación. Cuando los fiscales le preguntaron qué esperaba recibir, respondió: “Tiempo cumplido”.

El antecedente de “Tony” Hernández

Las declaraciones de Ardón sobre narcotráfico y política hondureña ya habían tenido relevancia durante el juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, en 2019. En ese proceso, Ardón declaró haber presenciado cómo el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán entregó un millón de dólares en efectivo destinado, según su testimonio, a la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández en 2013. Cinco años después, durante el juicio contra Juan Orlando Hernández, sus declaraciones volvieron a poner el foco sobre Honduras, pero esta vez con preguntas relacionadas con asesinatos y conspiraciones criminales.

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