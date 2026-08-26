El 30% de los pacientes no recibe su medicamento completo, revela veeduría de la ASJ

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de que el Gobierno declaró emergencia en el sector salud con el propósito de hacer compras directas y abastecer de medicamentos los diferentes hospitales y centros asistenciales. Los pacientes siguen quejándose de que no reciben los fármacos que necesitan para tratar sus enfermedades; así lo dejó ver una veeduría realizada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con el apoyo de la Red de Veedores y Asociaciones de Pacientes. La encuesta que se realizó durante el mes de julio reveló que el 30% de los pacientes atendidos en la red sanitaria pública no recibió sus medicamentos completos. "Eso los pone en una condición de exposición y de riesgo que puede llevarlos hasta la muerte; alzamos la voz porque esto no puede seguir pasando", dijo Blanca Munguía, directora de Salud de ASJ.

Los datos de la veeduría señalan que, entre los pacientes atendidos por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el 39% no recibió su tratamiento completo. Por nivel de atención, la brecha también fue mayor en el segundo nivel (hospitales generales), donde un 35% de los pacientes no recibió su tratamiento completo, frente a un 25% en el primer nivel (centros de salud). La falta de medicamentos en las distintas farmacias de los establecimientos de salud ha llevado a la población a comprar sus medicinas; sin embargo, no todos cuentan con los fondos para costear sus tratamientos. El monitoreo de ASJ reveló que un 20% de los pacientes dijo haber tenido que comprar materiales o insumos por su cuenta para poder recibir el servicio de salud de forma completa.

Mientras que un 14% manifestó conocer a alguien cuya salud empeoró por falta de acceso a medicamentos y un 7% dijo conocer a alguien que murió sin haber tenido acceso a su tratamiento. "Frente a estos resultados, los propios pacientes fueron claros sobre sus prioridades durante la veeduría, ya que el 45% exigió que la Secretaría de Salud garantice el acceso a medicamentos e insumos médicos en los establecimientos, mientras que un 19% pidió mejoras en la infraestructura de los centros de salud", señala ASJ. De acuerdo a la organización de sociedad civil, esos hallazgos contrastan con el comportamiento presupuestario de la Secretaría de Salud, que aprobó 3,300 millones de lempiras para la compra de productos farmacéuticos y medicinales.

Sin embargo, a finales de julio a ese monto se le resto alrededor de 1,075 millones, dejando un presupuesto vigente de 2,225 millones, del cual solo se había ejecutado un 36%.