El IHSS desembolsa L1,181 millones en compra directa de medicamentos y pago de servicios

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo el decreto de emergencia que habilita las compras directas, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ha desembolsado más de 1,181.1 millones de lempiras en la adquisición de medicamentos y el pago de servicios a proveedores.
De acuerdo con el resumen publicado por el Observatorio Ciudadano que monitorea las compras directas durante la emergencia, el Seguro Social ha destinado un total de 1,070,027,794 lempiras en compra directa de medicamentos.
El informe contiene 614 registros de detalle correspondientes a 222 órdenes de compra, mediante las cuales se adquirieron 398 productos farmacéuticos diferentes.
Además, se desembolsaron 111,116,957 lempiras en el pago de contratos a diversos proveedores, por la adquisición de insumos, servicios subrogados, alimentación hospitalaria, entre otros.
En la compra de medicamentos, se concentra la mayor compra en la Farmacéutica Internacional S.A. de C.V. con compras registradas por L410.6 millones, lo que representa el 54.8% de las compras.
A esta empresa se le adquirieron principalmente medicamentos de alto costo, entre ellos tratamientos oncológicos y productos utilizados para enfermedades crónicas y autoinmunes.
El segundo proveedor con mayor monto es Distribuidora Leterago S.A., con L102 millones, según la suma de los registros del documento.
Entre sus compras figuran medicamentos para enfermedades cardiovasculares, anticoagulantes, tratamientos oncológicos, inmunosupresores y productos para padecimientos oftalmológicos.
A la Droguería Farsiman S. de R.L. se le adquirieron L91.8 millones en medicamentos entre los productos adquiridos a este proveedor se encuentran metformina para el tratamiento de la diabetes, fenobarbital y lorazepam, además de medicamentos cardiovasculares y oncológicos.
Fueron en total 30 empresas farmacéuticas diferentes a las que el Seguro compró los casi 400 medicamentos.
Los datos muestran que una parte importante del gasto se concentró en medicamentos de alto costo para pacientes con cáncer y otros tratamientos especializados; algunas de estas adquisiciones individuales superan los L15 millones.
Las compras no se limitaron a medicamentos especializados; el IHSS también adquirió grandes cantidades de fármacos de uso cotidiano y hospitalario, entre ellos acetaminofén, amoxicilina, ciprofloxacina, ceftriaxona, metformina, diclofenaco, salbutamol, cetirizina, entre otros.
La adquisición de estos medicamentos, según el IHSS, ha asegurado hasta la semana epidemiológica 33 (del 16 al 22 de agosto) que la farmacia de hospital de Especialidades en el Distrito Central cuente con el 87% de abastecimiento.
Mientras que el Hospital Regional de Norte en San Pedro Sula registre un abastecimiento de medicamento del 86%. Por su parte las farmacias de las clínicas periféricas en ambas ciudades tienen entre el 84% y 93% de fármacos.