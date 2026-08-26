El IHSS desembolsa L1,181 millones en compra directa de medicamentos y pago de servicios

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo el decreto de emergencia que habilita las compras directas, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ha desembolsado más de 1,181.1 millones de lempiras en la adquisición de medicamentos y el pago de servicios a proveedores. De acuerdo con el resumen publicado por el Observatorio Ciudadano que monitorea las compras directas durante la emergencia, el Seguro Social ha destinado un total de 1,070,027,794 lempiras en compra directa de medicamentos. El informe contiene 614 registros de detalle correspondientes a 222 órdenes de compra, mediante las cuales se adquirieron 398 productos farmacéuticos diferentes.

Además, se desembolsaron 111,116,957 lempiras en el pago de contratos a diversos proveedores, por la adquisición de insumos, servicios subrogados, alimentación hospitalaria, entre otros. En la compra de medicamentos, se concentra la mayor compra en la Farmacéutica Internacional S.A. de C.V. con compras registradas por L410.6 millones, lo que representa el 54.8% de las compras. A esta empresa se le adquirieron principalmente medicamentos de alto costo, entre ellos tratamientos oncológicos y productos utilizados para enfermedades crónicas y autoinmunes. El segundo proveedor con mayor monto es Distribuidora Leterago S.A., con L102 millones, según la suma de los registros del documento. Entre sus compras figuran medicamentos para enfermedades cardiovasculares, anticoagulantes, tratamientos oncológicos, inmunosupresores y productos para padecimientos oftalmológicos. A la Droguería Farsiman S. de R.L. se le adquirieron L91.8 millones en medicamentos entre los productos adquiridos a este proveedor se encuentran metformina para el tratamiento de la diabetes, fenobarbital y lorazepam, además de medicamentos cardiovasculares y oncológicos. Fueron en total 30 empresas farmacéuticas diferentes a las que el Seguro compró los casi 400 medicamentos.