El IHSS desembolsó más de 1,067 millones de lempiras en compra directa de medicamentos

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mediante el decreto de emergencia que se aprobó en marzo pasado, ha desembolsado más de 1,067 millones de lempiras por la compra directa de medicamentos e insumos médicos. De acuerdo a los documentos publicados por el Observatorio Ciudadano que monitorea el gasto de emergencia en tiempo real, el Seguro Social ha realizado decenas de procesos de compra a través de múltiples proveedores farmacéuticos. Son en total 611 líneas de compra registradas en el portal que fue creado recientemente para monitorear las compras directas mediante los decretos de emergencia en salud e infraestructura. Eso debido a la necesidad de abastecer los hospitales y clínicas ante la escasez de insumos y medicamentos que se ha venido registrando en el instituto. Las compras fueron adjudicadas a al menos 60 a 70 proveedores distintos, entre droguerías, distribuidoras y consorcios farmacéuticos.

Entre las empresas que más aparecen en los registros destacan Droguería Farsiman, Droguería Universal, Distribuidora Leterago, Farmacéutica Internacional, Seven Pharma Honduras y Consorcio Helifarma-Paill, entre otras. El análisis evidencia que la más beneficiada fue la Farmacéutica Internacional S.A. de C.V., quien recibió más de 410.6 millones de lempiras, es decir, cerca del 38% de lo invertido. Muy por detrás, pero aún con montos significativos, se ubican Distribuidora Leterago S.A. con más de 102 millones de lempiras y Droguería Farsiman S. de R.L. con aproximadamente 91.7 millones, consolidándose como los principales proveedores del IHSS en este esquema. Los medicamentos adquiridos abarcan desde tratamientos básicos hasta fármacos de alto costo, incluyendo insumos para enfermedades crónicas, cáncer y emergencias hospitalarias. Entre los productos más comprados figuran medicamentos de uso común como metformina, utilizada para la diabetes; diclofenaco y tramadol, para el manejo del dolor; así como acetaminofén y antibióticos como cefixima. Sin embargo, una parte significativa del presupuesto se concentra en medicamentos de alto costo, especialmente oncológicos y especializados. El IHSS ha concentrado gran parte de su gasto en medicamentos de alto costo, especialmente en tratamientos oncológicos y especializados. El producto con mayor inversión es pembrolizumab 100 mg, con un monto que ronda los 80 millones de lempiras, seguido por pertuzumab 420 mg, que supera los 75 millones.

Ambos fármacos son utilizados en tratamientos contra el cáncer, lo que evidencia que una porción significativa del presupuesto está dirigida a enfermedades complejas y de alta carga para el sistema de salud. En un segundo nivel de gasto se ubican medicamentos como enzalutamida 40 mg, con cerca de 50 millones de lempiras, y trastuzumab emtansina (TDM1), que alcanza alrededor de 40 millones. A estos se suman otros tratamientos como abemaciclib y atezolizumab, que también superan los 35 millones de lempiras cada uno. Este grupo confirma la necesidad de priorizar terapias innovadoras y especializadas, principalmente en oncología, que suelen tener costos elevados por paciente. En la lista aparecen medicamentos como sorafenib, insulina glargina, etanercept y adalimumab, con montos que oscilan entre los 25 y 33 millones de lempiras. Estos corresponden tanto a tratamientos para cáncer como a enfermedades crónicas como diabetes y padecimientos autoinmunes. El resto del listado incluye productos como inmunoglobulina humana, abiraterona, gliclazida y diosmina con hesperidina, con inversiones cercanas o superiores a los 20 millones de lempiras. Las compras directas se realizaron bajo la figura de emergencia, mecanismo que permite acelerar los procesos de adquisición sin los procedimientos tradicionales de licitación. Eso ha provocado que el Seguro Social continúe fortaleciendo el abastecimiento de medicamentos en beneficio de la población asegurada, indicaron las autoridades. Actualmente, los dos hospitales del Instituto mantienen un 86% de abastecimiento de medicamentos, lo que permite brindar una atención más oportuna y garantizar la disponibilidad de tratamientos para los pacientes, aseguraron.

Pese al abastecimiento que aseguran las autoridades que hay en la institución, en los últimos días derechohabientes se quejan de la falta de medicamentos, especialmente para tratar enfermedades como el cáncer. Ante eso, las autoridades indicaron que el medicamento ingresó al almacén central y será distribuido a las farmacias de los centros asistenciales para que sea entregado a los pacientes.

Liquidación de deuda

El observatorio también muestra que las autoridades del Seguro Social destinaron más de 86 millones de lempiras en el pago de deudas a sus proveedores, entre los que figuran servicios médicos subrogados. Uno de los pagos más elevados corresponde a la Compañía de Limpieza Excelente (CODELEX), con un monto superior a 26 millones de lempiras. Otro monto significativo es el pago a PRODAL (Procesadora y Distribuidora de Alimentos), que supera los 20 millones de lempiras. En el pago de servicios de seguridad, destaca el proveedor Security Guard Services S.A. con pagos que en conjunto superan los 15 millones de lempiras.